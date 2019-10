Adela priznala, na čom sa s manželom nezhodnú: Týmto ju Viktor ani po rokoch neprestáva udivovať!

Nezatvára oči pred ničím! Adela Vincezová patrí k ľuďom, ktorí sú vnímaví voči svojmu okoliu a nedáva si klapky na oči ani v situáciách, ktoré by nie každý vedel prijať. Nerobí to dokonca ani vo vzťahu s jej manželom Viktorom a vie prekusnúť aj malichernosti, ktoré iné ženy privádzajú do vývrtky. A hoci sa zdá, že dvojica si perfektne vo všetkom rozumie, je predsa len jedna vec, ktorou Viktor svoju manželku ani po rokoch vzťahu neprestáva udivovať. A to dokonca v posteli!