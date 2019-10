Liverpool zvíťazil napriek deravej obrane, Barcelona otočila zápas s Interom

Futbalisti Interu Miláno prehrali v stredajšom zápase 2. kola F-skupiny Ligy majstrov 2019/2020 na Camp Nou s FC Barcelona 1:2 po dvoch góloch Luisa Suareza.

V drese hostí odohral celý zápas slovenský reprezentačný stopér Milan Škriniar.

V Katalánsku šokoval domácich už v 3. minúte argentínsky útočník Lautaro Martinez. Barcelona síce mala územnú prevahu, ale obrana Interu pracovala zodpovedne a hostia podnikli viacero nebezpečných protiútokov. V 58. minúte však krásnym volejom z hranice šestnástky k pravej tyčke vyrovnal Luis Suarez. Za FCB nastúpil len druhýkrát v sezóne Lionel Messi. O triumfe FCB rozhodol v 85. minúte druhým gólom v zápase Suarez, ktorý po akcii Messiho prenikol do šestnástky a úspešne zakončil.

Na Anfielde v ďalšom zápase E-skupiny zvíťazil obhajca FC Liverpool nad rakúskym majstrom zo Salzburgu po prestrelke 4:3. Zverenci nemeckého trénera Jürgena Kloppa viedli v 36. minúte už 3:0 po góloch Sadia Maneho, Andrewa Robertsona a Mohameda Salaha, potom ale poľavili a ešte do polčasu inkasovali po peknej akcii Hee-Chan Hwanga. V 56. minúte hostia strelili kontaktný gól vďaka Japoncovi Takumiovi Minaminovi a v 60. minúte šokoval domáce publikum gólom na 3:3 Nór Erling Braut Haland, ktorý prišiel na ihrisko len tri minúty pred vyrovnaním. Salah však dostal "The Reds" opäť do vedenia a anglický vicemajster si už víťazstvo ustrážil.

V G-skupine Lyon zvíťazil v Lipsku 2:0, resp. Zenit Petrohrad, na lavičke ktorého strávil súboj slovenský reprezentačný krídelník Róbert Mak, doma pokoril Benficu Lisabon 3:1.

V H-skupine sa zrodilo jasné víťazstvo Ajaxu Amsterdam vo Valencii 3:0 a OSC Lille doma prehralo s londýnskou Chelsea 1:2.

2. kolo skupinovej fázy LM 2019/2020:

E-skupina:

KRC Genk - SSC Neapol 0:0

Rozhodoval: Kovács (Rum.)

/P. Hrošovský (Gent) odohral celý zápas/

FC Liverpool - RB Salzburg 4:3 (3:1)

Góly: 36. a 69. Salah, 9. Mane, 25. Robertson - 39. Hwang, 56. Minamino, 61. Haland, rozhodoval: Ekberg (Švéd.)

F-skupina:

Slavia Praha - Borussia Dortmund 0:2 (0:1)

Góly: 35. a 89. Hakimi, rozhodoval: Kuipers (Hol.)

FC Barcelona - Inter Miláno 1:2 (0:1)

Góly: 58. a 85. Suarez - 3. Martinez, rozhodoval: Skomina (Slov.)

/M. Škriniar (Inter) odohral celý zápas/

G-skupina:

RB Lipsko - Olympique Lyon 0:2 (0:1)

Góly: 11. Depay, 65. Terrier, rozhodoval: Lahoz (Šp.)

Zenit Petrohrad - Benfica Lisabon 3:1 (1:0)

Gól: 22. Dziuba, 70. Dias (vlastný), 78. Azmoun - 85. De Tomas, rozhodoval: Grande (Šp.)

/R. Mak (Zenit) na lavičke náhradníkov/

H-skupina:

OSC Lille - Chelsea Londýn 1:2 (1:1)

Góly: 33. Osimhen - 22. Abraham, 78. Willian, rozhodoval: Kulbakov (Biel.)

FC Valencia - Ajax Amsterdam 0:3 (0:2)

Góly: 8. Ziyech, 34. Promes, 67. van den Beek, rozhodoval: Orsato (Tal.)