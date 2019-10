Verila, že našla lásku svojho života: Mladej mamičke sa 4 dni pred svadbou zrútil celý svet

Rossana Thomas na svoju vysnívanú svadbu utratila požičaných 10 000 libier (11 200 eur). Potom zistila, že jej veľký deň sa nebude konať, pretože snúbenec peniaze utratil.

25-ročná nevesta z waleského mesta Aberdare zistila, že ich svadobný obrad sa neuskutoční po tom, čo sa niekoľko dní pred jeho plánovnaným konaním skontaktovala s fotografom.

Ako informuje portál The Sun, Rossana sa so svojím 35-ročným snúbencom Gavinom Hallom zoznámila cez najznámejšiu zoznamovaciu aplikáciu Tinder v septembri minulého roku. Predtým, než sa jej v júli zrútil svet, zažívali spoločnú romatiku, plánovali spoločné bývanie, dokonca majú spoločné dieťa. „Bola som šťastná. Cítila som, že je to láska na prvý pohľad. Na začiatku sa ku mne správal veľmi pekne. Myslela som si, že po predošlých zlých skúsenostiach je on tým pravým," povedala mladá mamička.

Štyri dni pred konaním svadby ju kontaktoval fotograf s oznámením, že miesto konania nebolo zaplatené a jeho rezervácia bola zrušená. „Gavin svadbu v skutočnosti neplánoval, ale napriek tomu nechal moju rodinu vziať si pôžičku, ktorá nám mala pomôcť so svadobnými výdavkami," sťažuje si mladá žena. Rosanna, ktorá žije so svojou mamou Lindsey, tvrdí, že Gavin trval na tom, že zaplatil 7 000 libier (7 800 eur) za sálu. Dokonca urobil falošný výpis z banky, aby to dokázal.

"Kričala som na neho, aby mi povedal pravdu, nútila som ho, aby sa priznal. Nemali sme žiadne peniaze a svadba sa nekonala," dodáva. Rosanna po tejto skúsenosti tvrdí, že už nikdy nebude nikomu dôverovať. Snúbenec, s ktorým už nie je v kontakte, sa stal najväčšou lekciou jej života. V súčasnosti má ich spoločná dcéra tri týždne. Rosanna si hľadá prácu a na internete predáva všetky na svadbu zakúpené veci, aby tak zabezpečila svojej rodine strechu nad hlavou a splatila pôžičku.