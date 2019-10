Z obyčajnej bradavice sa vykľul nádor: Z toho, čo jej zostalo na päte, vám príde zle

Matka z Anglicka sa rozhodla ísť na vyšetrenie k lekárovi, pretože si myslela, že sa jej na spodnej časti chodidla objavila nepekná boľavá bradavica. To, čo sa dozvedela z úst lekárov, jej od základov zmenilo život.

Ako uvádza portál Fox News, Rachel Solvason (40) mala v roku 2016 pocit, akoby jej z chodidla trčalo sklo. „Nakoniec sa to rozrástlo tak veľmi, že sa to podobalo na bradavicu. Natierala som si to voľne dostupným krémom, avšak na nepeknú bradavicu nezaberalo vôbec nič,“ zverila sa so svojím problémom Rachel z anglickej dediny Fernhill Heath.

Fotky nie sú vhodné pre citlivé povahy!

Bradavice a veruky sú malé hrudky na koži, ktoré zvyčajne zmiznú samé od seba. Avšak niekedy môže trvať mesiace a dokonca až roky, kým sa úplne stratia. Veruky sa objavujú na nohách a zvyčajne sú bolestivé. Naopak pri bradaviciach je pravdepodobnejšie, že budú svrbivé.

Rachel sa pre SWNS vyjadrila, že v priebehu niekoľkých mesiacov sa jej podivná hrudka rozrástla na veľkosť mince, čo jej spôsobovalo problémy s chôdzou. Lekár ju po vyšetrení poslal do nemocnice v anglickom meste Kidderminster, kde jej biopsia odhalila melanóm na chodidle. A práve v tej chvíli sa jej začal dlhý boj o život.

„Diagnózu bolo ťažké prijať. Vždy som milovala slnko a som si istá, že slnku bol oveľa viac vystavovaný zvyšok môjho tela ako chodidlo. Dokonca aj môj konzultant bol šokovaný, pretože nádor rozhodne nevyzeral ako typický melanóm a bol na veľmi neobvyklom mieste,“ znejú slová 40-ročnej Rachel. Lekári jej nádor z chodidla odstránili a Rachel sa musela vyrovnať s obrovskou dierou v blízkosti päty. Jej boj však ešte nebol na konci.

Koncom roka 2017 si všimla nezvyčajnú hrudku v slabinách. Ukázalo sa, že ide o ďalší melanóm, a tak jej museli operačne odstrániť lymfatické uzliny. Melanóm sa jej vrátil opäť minulý rok v lete, nález si objavila na nohe. Zákerná rakovina sa 40-ročnej Rachel rozšírila do pľúc a do žalúdka. „Povedia vám, že je všetko čisté, a hneď nato, že sa to opäť rozšírilo a je potrebná ďalšia operácia. Bolo to pre celú rodinu ťažké,“ povedala Rachel.

Podľa American Cancer Society u niektorých pacientov nemusí melanóm nikdy úplne zmiznúť. V týchto prípadoch môžu pacienti dostávať pravidelnú imunoterapiu, cielenú terapiu, chemoterapiu alebo inú liečbu, ktorá pomáha udržať rakovinu pod kontrolou. Rachel v súčasnosti nemá žiadne ďalšie nádory, ale imunoterapiu dostáva každé štyri týždne.