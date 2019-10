Karla Gotta († 80) fanúšikovia milovali, no o jeho živote nevedeli všetko: 5 najväčších tajomstiev legendy

Miloval život, ale mal aj čo skrývať! Karel Gott obľuboval prítomnosť žien či rýchlu jazdu, no niekedy podľahol čaru okamihu a výsledky svojho konania sa snažil pred verejnosťou utajiť. Svojím šarmom však napokon dokázal všetko vysvetliť.

1. Emigrácia do Západného Nemecka

Zlatý Slávik si narobil problémy pre turné v Nemecku, ktoré sa končilo 30. júna 1971. Vtedy mu končili aj víza. Lenže život v kapitalistickej krajine ho zlákal natoľko, že sa do Československa nevrátil. Komunistov poriadne nahneval a viedli proti nemu vyšetrovanie. V auguste 1971 mu prehľadali dom a zhabali všetky nahrávky i platne. Spis proti nemu mal vyše 150 strán. Do situácie sa napokon vložil aj vtedajší československý prezident Gustáv Husák, ktorý umelcovi zaručil, že sa bude môcť beztrestne vrátiť a vystupovať doma aj v zahraničí. Po návrate do Prahy bol však naďalej sledovaný a spis proti nemu viedla tajná polícia až do revolúcie v roku 1989.

2. Bohatý milostný život aj zranenie Otvoriť galériu Milostný život aj zranenie Zdroj: anc

Svetoznámy umelec sa roky nechcel viazať a obľuboval život plný dobrodružstiev. Rozhodne nežil ako mních, a keď podľahol vábeniu krások, nebál sa experimentovať. Jeden z najlepších Gottových kamarátov, hudobník Ladislav Štaidl, šťavnato opísal jeden z milostných románikov, ktorý sa pre Gotta neskončil práve najlepšie. Podľa neho mu istá nemecká železničiarka počas milostných hier v posteli zlomila mužskú pýchu. V minulosti sa objavili fámy o Gottovej účasti na skupinovom sexe.