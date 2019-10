Muž z okna prenajatého bytu strieľal vzduchovkou po deťoch: Toto má byť jeho trest?!

Okresný súd v maďarskom Székesfehérvári v stredu odsúdil na osem rokov odňatia slobody muža, ktorý vlani v apríli v tomto meste postrelil vzduchovkou viacerých ľudí. Informoval o tom spravodajský server 24.hu.

Súd odsúdenému okrem uvedeného trestu zakázal byť verejne činným na obdobie osem rokov.

Maďarská polícia vlani 20. apríla informovala, že v priebehu troch dní vypátrala a zadržala 35-ročného obyvateľa mesta Dunaharaszti, ktorý bol podozrivý, že z okna prenajatého bytu na Budínskej ceste na siedmom poschodí strieľal vzduchovkou vybavenou ďalekohľadom. Vyberal si ľudí, ktorí išli pred nákupným centrom smerom k autobusovej zastávke.

Strelec zranil 16-ročné dievča, ktoré trafil do tváre iba kúsok od oka, jedného chlapca postrelil do stehna a jedného maloletého do chrbta.

Hlavná prokuratúra Fejérskej župy Maďara, ktorý bol vzatý do vyšetrovacej väzby, obvinila 19. februára z trestných činov zneužitia strelnej zbrane, z vážneho narušenia verejného poriadku, ozbrojeného výtržníctva a z pokusu o vážne ublíženie na zdraví.

Prvostupňový súd ho uznal za vinného zo zneužitia strelnej zbrane, z päťnásobného pokusu o ublíženie na zdraví a z výtržníctva. Prokurátor vzal verdikt na vedomie, obvinený a jeho obhajca sa voči rozsudku odvolali a žiadali o zbavenie viny, prípadne o miernejší trest.