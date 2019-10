Fehérváry si môže splniť sen: Jeho debut v NHL je skutočne blízko!

Len po tretí raz v modernej histórii NHL od ročníka 1943/1944 sa stane, že v úvodný večer novej sezóny vykorčuľujú proti sebe dvaja poslední víťazi Stanleyho pohára.

Môžu byť pritom až dvaja Slováci. Do súboja St. Louis - Washington takmer určite zasiahne útočník Capitals Richard Pánik a veľkú šancu má aj obranca Martin Fehérváry.

Klub z hlavného mesta USA zapísal na listinu zranených hráčov českého obrancu Michala Kempného a 19-ročný Fehérváry sa posunul medzi sedem zostávajúcich obrancov, ktorí prežili všetky nástrahy kempov a zostali v prvom tíme. Istý čas v tréningovom kempe strávil dokonca po boku defenzívnej hviezdy tímu Johna Carlsona. Bratislavský rodák si zahral už na dvoch majstrovstvách sveta medzi dospelými a Washington ho draftoval vlani zo 46. miesta.

"Fehérváry mal dobré predsezónne obdobie, ale Capitals majú momentálne až osem obrancov. To je príliš veľa na to, aby mal v tretej obrannej dvojici nárok na dostatočný čas na ľade. Keď sa vráti do zostavy Kempný, nebude problém ho preradiť do tímu AHL Hershey Bears. Dovtedy to bude vhodná príležitosť na to, aby ochutnal NHL. Neskôr v Hershey si môže zahrať oveľa viac a dostať aj dôležitejšie úlohy na ľade," tvrdí portál nbcsports.com.

Fehérváry sa môže stať tretím 19-ročným obrancom (20 rokov oslávi 6. októbra) za posledných desať rokov, ktorému Capitals dajú priestor na debut v NHL. "Napodobnil by Johna Carlsona a Connora Carricka, ktorý už v organizácii nepôsobí," napísal portál slovaknhl.sk.

Stotretí ročník NHL sa začne v noci zo stredy na štvrtok štyrmi zápasmi. Okrem spomenutej slovenskej dvojice vo Washingtone prvý zápas v novej sezóne zrejme čaká aj na obrancu Toronta Martina Marinčina. Jeho Toronto privíta v kanadskom derby Ottawu. Predpokladaný debut Tomáša Jurča v tíme Edmontonu po boku najväčšej hviezdy tímu Connora McDavida sa odkladá pre nešpecifikovanú chorobu slovenského krídelníka.