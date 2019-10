Premiér Pellegrini prehovoril o historickej zmene v Smere: Ako sme sa dohodli s Ficom

Rozhovoril sa. Premiér Peter Pellegrini (43) po oznámení, že bude jednotkou kandidátky Smeru, týždeň mlčal.

V stredu sa však rozhovoril o tom, ako to bude vyzerať s doposiaľ najsilnejšou stranou na Slovensku v blízkej budúcnosti a ako sa dohodol so šéfom Robertom Ficom (55). V relácii Braňa Závodského v Rádiu Expres šéf vlády dokonca naznačil, že Fico by za istých okolností nemusel kandidovať. Ružovo to pritom nevyzerá ani s Robertom Kaliňákom či Tiborom Gašparom.

O historickej zmene na čele smeráckej kandidátky informoval Fico iba stručným mailom, kde oznámil, že takmer po 20 rokoch prepúšťa miesto premiérovi Pellegrinimu. Aj preto sa špekulovalo o tom, či je toto rozhodnutie definitívne, alebo sa môže ešte do volieb zmeniť. Pellegrini tieto pochybnosti vyvrátil s tým, že dohoda platí, a nepredpokladá, že by snem kandidátku avizovanú predsedom neodhlasoval. „Niekedy to vyzerá, že by sme boli s pánom predsedom v nejakom neustálom spore. My na niektoré témy môžeme mať rozdielny názor. Na druhej strane považujem za dobré, keď sa v hocijakej organizácii vedie aj nejaká diskusia,“ uviedol Pellegrini na margo spomínanej búrky v Smere.

Spory pre kandidátnu listinu

Hlavným bodom roztržky medzi Ficom a premiérom malo byť zloženie kandidátky. Premiér na nej podľa medializovaných informácií nechcel mať sporné tváre, ako sú policajný exprezident Tibor Gašpar či poslanec Ľuboš Blaha. „Kandidátna listina nebude o tom, že tam budú ľudia za odmenu, za to, že je niekto s nami 20 rokov. Mala by byť mimoriadne kvalitná svojím personálnym obsadením, ľuďmi, ktorí chcú pracovať, bojovať za myšlienky sociálnej demokracie,“ tvrdí Pellegrini a dodáva, že niektoré osoby na kandidátke by mohli sťažiť vytvorenie novej vlády.

„Kandidátka by mala garantovať čo najlepší koaličný potenciál strany. Aby tam neboli nejaké kontroverzné osoby, ktoré by potom mohli zamedziť tomu, aby Smer mohol sedieť za stolom, keď sa bude pripravovať nová vláda,“ myslí si Pellegrini. Otázna je aj kandidatúra Roberta Kaliňáka. Exminister vnútra avizoval, že je politickým dôchodcom, ale podľa Pellegriniho je toto rozhodnutie iba na ňom samotnom.

Ešte šokujúcejšia bola úvaha, že na kandidátke nemusí byť za istých okolností ani Fico. „Pán predseda je zakladateľ tejto strany. Bolo by nedôstojné, keby bol odsunutý niekde bokom. Pán predseda v prípade, že bude chcieť kandidovať, tak mu toto miesto určite prináleží,“ odpovedal Pellegrini na otázku moderátora, či chce, aby bol Fico dvojkou jeho kandidátky.

Čo prináša líderstvo kandidátky?

Pellegrini v rádiu vysvetlil aj to, čo vlastne svojím umiestnením na kandidátke získal. „Automaticky s volebným líderstvom platí, že by potom Smer svojmu lídrovi kandidátky ponúkol najvyššiu funkciu, ktorú strana získa. Teda nomináciu na predsedu vlády alebo inú... Samozrejme, aj účasť na rokovaniach o zostavení vlády,“ povedal Pellegrini, ktorý zároveň vylúčil odchod zo strany pred voľbami či po nich. Tému kandidatúry na šéfa strany považuje za predčasnú. „To budeme riešiť až po voľbách,“ uzavrel.