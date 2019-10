Peklo na cestách v Bratislave: V týchto úsekoch je to najhoršie, cez kolóny sa nedostanete ani MHD

Na viacerých úsekoch v Bratislave treba v stredu popoludní počítať so zdržaniami.

V kolónach sa môžu zdržať vodiči od desať minút do pol hodiny. Informuje o tom Zelená vlna RTVS.

Do 30 minút si vodiči postoja na Einsteinovej ulici v Petržalke smerom na Prístavný most. Dvadsaťminútové zdržanie v kolóne je na diaľnici D1 od Prístavného mosta po Zlaté piesky, so zdržaním od 15 do 20 minút treba počítať na Bajkalskej, Račianskej, Dolnozemskej, Karadžičovej a Prievozskej ulici.

O niečo kratšie si vodiči postoja aj na Mlynských Nivách, na Hradskej, Slovnaftskej, Záhradníckej a na Ulici Svornosti.

V početných kolónach stojí aj mestská hromadná doprava. "Niektoré križovatky upchávajú autá, ktoré do nich vchádzajú, aj keď z nich nemôžu vyjsť. Tým na niektorých miestach trpia aj električky, ktoré však sú po ich prejdení najrýchlejším spôsobom dopravy," píše Dopravný podnik Bratislava (DPB) na sociálnej sieti.

Zdržania niektorých spojov sa môžu pohybovať v desiatkach minút. Dopravný podnik preto vyzýva vodičov, aby dodržiavali dopravné predpisy.