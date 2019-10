Výstavba Košickej futbalovej arény rýchlo napreduje: Na reprezentáciu ešte chýbajú milióny

Nový štadión rastie! Košická futbalová aréna (KFA) mení podobu želaným smerom a prvá etapa za 1,5 mesiaca skončí.

Kapacita 5572 divákov sa však nielen primátorovi máli, no na stánok pre 12 658 návštevníkov chýbajú milióny eur. Kompetentní veria, že spolu so Slovenským futbalových zväzom (SFZ) a ústretovosťou vlády v metropole východu do dvoch rokov privítame aj reprezentáciu...

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Vďaka dodatočným zdrojom by totiž štadión spĺňal prísnejšie podmienky a tak by tu mohli hrať aj naši najlepší hráči. Zatiaľ však ešte nie je jasné ani to, ktorý košický tím by tu mal mať domáce prostredie. Najpravdepodobnejšie asi FC, ktorého prezident Dušan Trnka pre Nový Čas povedal toto: "Naplánovali sme si do 5 rokov hrať najvyššiu súťaž a ja verím, že sa nám to podarí aj skôr. Áčko hráva v Čermeli a mládež je roztrúsená po celom meste." Po tejto stabilizačnej sezóne už vraj o rok chcú uvažovať o postupe medzi elitu. Primátor mesta Jaroslav Polaček pripomenul, že futbal do Košíc patrí: "Bez toho, aby sme nepostúpili do najvyššej súťaže, ja neodídem. Polovičné riešenia sú minulosťou, chceme konečné riešenie s plnou maximálnou kapacitou, aby sme spĺňali aj podmienky UEFA na reprezentačné zápasy."

Prítomný prezident SFZ Ján Kováčik uviedol, že by v Košiciach radi videli hrať našu reprezentáciu: "Urobíme všetko pre to, aby bol štadión komplexne dobudovaný, teda aj vrátane 2. a 3. etapy dostavby. Uvidíme, ako dopadnú rokovania so zástupcami vlády." Predseda KFA a viceprimátor Košíc Marcela Gibóda pre Nový Čas potvrdil, že štadión je opláštený dekoratívnou plachtou a vnútri ukončujú práce. "Aby futbalový klub mohol začať sezónu už o rok v lete. Ak budeme mať dostatočné finančné zdroje, práce môžu ihneď pokračovať. S výsevom trávniku počítame už niekoľko mesiacov pred budúcoročným júlom. V prvej etape je schválených navýšenie imania o 2,7 milióna eur a preinvestovaných bude vyše 14,5 milióna eur. Na dobudovanie však potrebujeme ešte viac ako 5,3 milióna." KFA zatiaľ nebude v žlto-modrých farbách mesta, ale nebránia sa svetelnému podsvieteniu, aby stimulovali fanúšikov. Sedadlá budú v rôznych odtieňoch sivej.