Typický chlap: Túto sexicu vymenil za Ferrari!

Nečakaný krok urobil mladý pilot tímu Ferrari Charles Leclerc (21) vo svojom súkromí! Túžiac dotiahnuť skvele sa vyvíjajúcu sezónu vo formule jeden do úspešného konca poslal k vode svoju dlhoročnú krásnu priateľku Giadu Gianni (21).

Pár tvorili viac ako štyri roky – dokonca sa hovorilo, že sa zasnúbili, no on dal prednosť kariére. Úspešná modelka z Neapola to svetu zvestovala na svojom instagramovom profile, kde smutná Giada stručne napísala: „Charles ma nechal. Chce sa sústrediť len na Ferrari!“

Monacký pilot zatiaľ vec nekomentoval. Vraj sa celkom sústreďuje na svoje výkony, ktorými si získava stále viac fanúšikov. Najmä tých talianskych, ktorí fandia tímu z Maranella! A to zásluhou svojho triumfu na VC Talianska, čo bolo po deviatich rokoch prvé víťazstvo Ferrari na „domácom“ okruhu. K tomu pridal ešte štyri pole position z posledných štyroch víkendov v seriáli MS F1, čo v červených farbách naposledy dokázal legendárny Michael Schumacher. „Je to skvelý pocit, ale nechcem sa utopiť v štatistikách. Chcem urobiť všetko preto, aby aj nasledujúca veľká cena bola rovnako úspešná ako tie štyri predošlé,“ povedal sympatický Charles, momentálne tretí muž priebežného poradia seriálu.

A hoci sa k rozchodu nevyjadril, talianske médiá vyrukovali so zaručenou informáciou, že krásnu Giadu poslal k vode nie kvôli láske k Ferrari, ale kvôli inej kráske, ktorá je navyše z tej najlepšej monackej rodiny. Tou novou kráskou by mala byť Charlotte Siné, dcéra šéfa svetoznámej monackej firmy menom Société des Bains de Mer. Ako sa hovorí, všetko časom vyjde najavo...