Pre fanúšikov pripravuje niečo špeciálne! Tenistka Dominika Cibulková (30) v týchto dňoch horúčkovite pracuje na dokončení svojej autobiografie. Kniha s názvom Tenis je môj život uzrie svetlo sveta v novembri tohto roku. Dominika v rozhovore pri kávičke Novému Času prezradila viaceré zaujímavosti, na ktoré sa môžu ľudia tešiť.

Vydávate autobiografiu. Na čo sa môžu fanúšikovia tešiť?

Bude to veľmi otvorená kniha o veciach, o ktorých bežne nerozprávam. Venujem sa súkromiu, tenisovému zákulisiu a svojim emóciám. Veľmi

sa na to teším. Písali sme to s autorkou rok aj pol. Cítim, že teraz je ten správny čas na to, aby kniha konečne uzrela svetlo sveta. Bude tam aj veľa súkromných fotiek, ktoré ešte nikto nevidel. Dávajú tomu emóciu a celkovo úplne iný rozmer. Keď sa na ne aj teraz pozerám, tak sa viem stále rozplakať.

Podobné knihy dokážu vyvolať v spoločnosti veľký rozruch. Športovci často vyťahujú rôzne kauzy z minulosti. Mal by sa mať niekto zo slovenskej športovej či promi scény na pozore?

Ja nie som typ človeka, ktorý by mal v sebe žlč na ľudí z minulosti. Kniha vôbec nebude o tom, či bol na mňa niekto škaredý, alebo mi ublížil. Aj o manželovi Michalovi sa zatiaľ vyjadrujem len a len pozitívne (smiech).

Ale určite tam budú nejaké moje bývalé vzťahy... Ale budú tam aj tenisové ťažkosti či rôzne iné problémy, ktoré ma postretli po roku 2016.

Spomínali ste bývalé lásky. V tenisových kruhoch bol dosť sledovaný

váš vzťah s Monfilsom či Melzerom...

Monfils je jeden z chlapov, o ktorom môžem rozprávať len v dobrom.

Aj teraz, keď sa spolu náhodou stretneme, vždy sa pekne pozdravíme.

Je to dobrý chlapec. On sa nemusí báť ničoho. Prezradím však, že Melzer dopadne v knihe horšie (smiech). Vyjadrím tam dosť osobný názor... Beriem, že chlapi a bývalé vzťahy budú horúca téma. Ale dúfam, že kniha zaujme aj z inej stránky. Chcela by som, aby pomohla dievčatám či ženám, ktoré majú na sebe veľký tlak, aby videli, že aj ľudia, ktorí sa javia, že to zvládajú v pohode, to nemusia zvládať v pohode.

Máte do nového roku tenisové ambície a chuť hrať? Čo vravíte na olympiádu v Tokiu?

Som v pozícii, že ak sa chcem vrátiť, tak ma tenis musí baviť. Práve preto sa teším aj na knihu, bude v nej veľa vecí zodpovedaných. Čo sa týka môjho programu, tak nad ním nepremýšľam. Tokio je veľmi, veľmi ďaleko.

Ako vyzerá váš bežný deň bez tenisu?

Venujem sa teraz hlavne tenisovej akadémii. Vymysleli sme si, napríklad, projekt do škôl. Dva týždne sme chodili za deťmi. Dávame im rôzne cvičenia a podobne. Veľmi ma to napĺňa. Dnešná generácia detí je

úplne iná od tej mojej. Internet a sociálne siete považujem za veľké negatívum, čo sa týka detí. Ja sama dieťa ešte nemám, tak si to neviem ani dobre predstaviť. Ale určite budem svojho potomka viesť k tomu,

aby sa hýbal, športoval a nesedel stále len pred obrazovkou. Šport dá dieťaťu strašne veľa.

U vás to bolo ako? Bolo vás treba ako malú nútiť do tréningov?

Ja som milovala šport. Odmalička som bola veľmi aktívna. Až neskôr, možno až po puberte, keď som bola v profesionálnom tenise, na mňa doľahli určité krízy. V mladšom veku som to ale nikdy nemala. Bola som

zodpovedné dieťa. Ale o tom si tiež viac prečítate v knižke.

Asi vám už ide táto otázka hore krkom, ale... Plánujete v blízkej budúcnosti dieťa?

Nehovorím, že neplánujeme. Je to otvorená vec. Keď to príde, tak sa budem veľmi tešiť. Už si z tých otázok o tehotenstve začínam robiť

srandu, lebo je toho naozaj veľa. Ale to je asi normálne.

Musíme načať aj jednu menej príjemnú tému. Nedávno sa objavilo na internete video, na ktorom vidieť, ako sa v neskorých hodinách

ku vám domov dobíja polícia, pre rušenie nočného pokoja...

Myslím si, že každý má právo zabaviť sa. Navyše, u mňa je to raz za uhorský rok. Každému sa stane niečo podobné.

Tréner asi nebol nadšený, keď to video videl...

Tréner nás pozná. To sú športovci (smiech). Každý z nás sa rád zabáva. Niekedy je na škodu, že sme verejne známi, ale ináč sme úplne normálni ako ostatní dospelí ľudia. Občas sa stane aj nejaký ten prešľap.

TENIS JE MÔJ ŽIVOT

Krst: 12. 11. 2019

Prvá autogramiáda: 13. 11. 2019

ČO RIEŠI DOMINIKA V KNIHE?

Prvé lásky i ďalšie svoje vzťahy

Drsnú realitu tenisového kolotoča

Radosti a strasti zo súkromia

Ako sa vyrovnať s tlakom a emóciami

Výchovu mladých talentov