Spartak Trnava žiada o opakovanie žrebu Slovnaft Cupu: Toto je dôvod

Vedenie futbalového klubu Spartak Trnava nie je spokojné s opakovaným žrebom osemfinále 51. ročníka Slovenského pohára - Slovnaft Cupu 2019/2020.

Kým pri prvom žrebovaní prišlo k faux pas, keď namiesto Dunajskej Stredy do osudia mylne pridali dvakrát Senicu, v utorkovom druhom žrebe v Sieni slávy slovenského futbalu sa zasa v miske s číslami vyskytla jedna otvorená loptička. Žrebujúci ju vytiahol a následne opäť vrátil do misky s ostatnými loptičkami. Obhajca titulu Spartak Trnava, ktorý by sa mal v osemfinále stretnúť na Žitnom ostrove s DAC Dunajská Streda, považuje žrebovanie za neregulárne a žiada jeho ďalšie opakovanie.

"Po tom, čo sa musel pondelkový žreb osemfinále Slovnaft Cupu opakovať, lebo zlyhal ľudský faktor a pri žrebe chýbal lístok s DAC Dunajská Streda, nemožno považovať za regulárne ani utorkové opakovanie žrebu, keď organizátorov zradilo žrebovacie osudie," uviedol Spartak vo svojom vyhlásení na klubovom webe.

"Futbalový Slovan, hoci neabsolvoval ešte ani 2. kolo, žiadal opakovanie žrebovania, nakoľko bola dvakrát vyžrebovaná Senica a loptička s D. Stredou bola pridaná do žrebovacej misky až dodatočne počas žrebovania. Riadiaci orgán súťaže sťažnosti vyhovel a v utorok vyžreboval osemfinálové dvojice opäť. Bohužiaľ, ani tentoraz sa to nezaobišlo bez problémov, ktoré podľa nášho názoru narušili regulárnosť celého aktu. Počas žrebovania bola v miske s číslami jedna loptička otvorená, žrebujúci ju vytiahol a následne opäť vrátil do misky s ostatnými loptičkami. Opätovne sa teda žrebovanie neuskutočnilo v zmysle všetkých pravidiel, ktoré sa mali počas takéhoto závažného aktu dodržiavať, považujeme ho za neregulárne a žiadame jeho opakovanie. Sme si vedomí toho, že zo žrebovania sa už týmto pádom stáva fraška, ale, bohužiaľ, spôsobili ju svojím ľahkovážnym konaním zodpovedné osoby, ktoré Slovnaft Cup riadia."

Hrací termín osemfinále je 30. október. Pri žrebe neplatilo regionálne ani súťažné nasadenie. Platilo jediné obmedzenie, a to, že ak sa stretnú kluby, ktoré delia dve súťaže, hrať sa bude na ihrisku hrajúceho nižšiu súťaž. Zápasy osemfinále sa hrajú na jeden zápas, v prípade nerozhodného výsledku sa nepredlžuje, ale nasleduje rozstrel z 11 m.