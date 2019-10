Sulík predstavil štyri nové tváre na kandidátke SaS: Je medzi nimi aj exvyšetrovateľ NAKA

Predseda SaS Richard Sulík predstavil nové tváre na jeho návrhu kandidátky strany do volieb.

Sú medzi nimi napríklad riaditeľka Odboru miestnej štátnej správy na ministerstve vnútra a zakladateľka združenia Dobrý úradník Monika Filipová či bývalý vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Pavol Milan. "SaS sa zo svojich chýb dávno poučila, vieme si spraviť poriadok a ja ako predseda za tento poriadok ručím," povedal s tým, že po voľbách nepôjdu do vlády so Smerom-SD, SNS či ĽSNS. Dodal, že strana je otvorená komunikácii s ostatnými subjektmi, aby mohli po voľbách vytvoriť vhodnú vládu.

O hlasy voličov sa bude SaS vo voľbách uchádzať so silnou kandidačnou listinou. "Budú tam rôzne osobnosti z rôznych oblastí politického či spoločenského života," skonštatoval. Filipová povedala, že do odborného tímu SaS prichádza s cieľom využiť svoje odborné a profesionálne skúsenosti v oblasti presadzovania zmien vo verejnej správe. Zdôraznila napríklad opatrenia v oblasti samospráv, chce ich odbremeniť a nastaviť ich lepšie financovanie, či rozdeľovanie kompetencií, ako aj zníženie byrokracie. To podľa nej môže prispieť aj k posilneniu dôvery občanov v štát.

Medzi novými tvárami na jeho návrhu sú aj bývalá úradníčka na ministerstve pôdohospodárstva Zuzana Šubová, ktorá pôsobila v minulosti v strane Spolu. Sulík predstavil Jozefa Drahovského, ktorý pôsobí ako analytik v oblasti dopravy a cestnej premávky a získal aj novinársku cenu. Štyria ľudia, ktorých Sulík v stredu predstavil nie sú zatiaľ členmi strany.

Sulík naďalej neobsadil číslo tri na svojom návrhu kandidátky, rezervované má byť pre podpredsedníčku strany Janu Kiššovú. Do zaregistrovania kandidátky sú podľa jeho slov ešte dva mesiace, preto nechce rozhodnutie uponáhľať. Ak však Kiššová prijme jeho ponuku, rozhodne ju privíta. Kiššová zatiaľ trvá na svojom stanovisku, že ak na kandidátke nebudú "kľúčoví saskári", nebude tam ani ona.

Návrhy kandidátok budú členovia strany schvaľovať na sobotňajšom (5. 10.) nominačnom Kongrese strany. Návrh predstavil Sulík už v pondelok (30. 9.), lídrom má byť on sám, po ňom nasleduje europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová. Medzi prvými 15 menami jeho návrhu sú aj predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba či exriaditeľ RTVS Václav Mika. Nie sú však medzi nimi členovia platformy Demokratické jadro SaS Ľubomír Galko, Jozef Rajtár či Natália Blahová. Členovia platformy so Sulíkovým návrhom nesúhlasia. Na sneme plánuje predstaviť svoj návrh, docieliť chcú kompromis. Tvrdia, že v strane musia byť aj členovia, ktorí prinášajú objektívnu kritiku.