Babiš navrhol, ako by sa malo Česko rozlúčiť s Gottom († 80): Čo na taký pohreb povie rodina?

Premiér Andrej Babiš (ANO) navrhne vláde, aby sa Česko rozlúčilo so zosnulým spevákom Karlom Gottom formou štátneho pohrebu v pražskej katedrále svätého Víta.

Babiš to v stredu povedal ČTK. Považoval by to za adekvátne vzhľadom k tomu, ako významnou osobnosťou Gott bol, dodal predseda vlády. ,,Navrhnem vláde, aby sa uskutočnil štátny pohreb v Katedrále svätého Víta. Myslím, že by si pán Gott zaslúžil, aby sa s ním ľudia mohli takto rozlúčiť," povedal ČTK Babiš.

Rovnakú myšlienku neskôr vyjadril aj český minister kultúry Lubomír Zaorálek. ,,Po konzultácii s rodinou Karla Gotta navrhnem vláde zorganizovať štátny pohreb," napísal na twitteri.



Gott zomrel v utorok krátko pred polnocou doma v kruhu svojej rodiny. V polovici septembra oznámil, že trpí akútnou leukémiou a ambulantne sa lieči. Gott je najslávnejším českým spevákom populárnej hudby. Vydal skoro tri stovky albumov, prvý už v roku 1965, na svojom konte má desiatky miliónov predaných platní.