Enviro súťaž ukázala nedostatky i klady Slovenska: Toto mesto sa pýši najlepšou ochranou ovzdušia!

Zdieľané bicykle, reguláciu vstupu do pešej zóny či preferenciu mestskej hromadnej dopravy treba podľa žilinského viceprimátora Vladimíra Randu hľadať za úspechom mesta Žilina v súťaži Enviromesto 2019.

Jej výsledky vyhlásili v prvý deň medzinárodnej konferencie Životné prostredie miest a environmentálna regionalizácia SR. Mesto Žilina získalo cenu v kategórii Ochrana ovzdušia. Agentúru SITA o tom informovala Katarína Gazdíková z tlačového odboru mestského úradu.

Do súťaže, ktorá sa konala od 2. mája do 1. októbra, sa zapojilo 22 slovenských samospráv, ktoré sa usilovali o prvenstvo v štyroch hlavných kategóriach, ale aj o celkový primát Enviromesto 2019. Úlohou prihlásených miest bolo prezentovať zaujímavé, kreatívne a prínosné riešenia, ktoré pomáhajú k ochrane životného prostredia a rozvoju environmentálnej politiky na úrovni miestnych samospráv, a zodpovedať na otázky hodnotiacej komisie. "Žilinská radnica predstavila hodnotiacej komisii opatrenia a prostriedky, ktoré zaviedla do praxe a snaží sa nimi zlepšiť kvalitu ovzdušia, ochranu životného prostredia a odpadového hospodárstva na území nášho mesta," uviedla Gazdíková.

Cenu v kategórii "Ochrana ovzdušia" prevzal z rúk organizátorov súťaže zástupca primátora Vladimír Randa spoločne s vedúcim odboru životného prostredia Andrejom Vidrom a vedúcim oddelenia mobility Ľubošom Slebodníkom. "Veľmi ma teší, že naša snaha o ochranu životného prostredia bola ocenená. Počas tohto roka sme do praxe zaviedli viacero inovatívnych riešení, ktoré nám pomáhajú skvalitňovať ovzdušie a znižovať emisie na území nášho mesta, či už ide o využitie zdieľaných bicyklov BikeKIA, reguláciu vstupu vozidiel do pešej zóny alebo obnovu vozového parku v dopravnom podniku a preferenciu mestskej hromadnej dopravy v cestnej premávke," povedal na margo žilinského úspechu v súťaži Randa.

Súťaž Enviromesto vyhlasuje Ministerstvo životného prostredia a organizátorom je Slovenská agentúra životného prostredia. V jej druhom ročníku sa hodnotili opatrenia samosprávy v oblastiach Prechod na zelené a obehové hospodárstvo, Ochrana prírody a krajiny, Ochrana ovzdušia a Adaptácia a zmierňovanie dopadov klímy. V jednotlivých kategóriach odborná komisia ocenila mestá Pezinok, Banská Bystrica, Žilina a Nitra. Celkovým víťazom súťaže Enviromesto 2019 sa stalo mesto Kežmarok.