Žena zistila, že ju priateľ podvádza s chlapom: Nečakaný zvrat na jej svadbe

Myslela si, že má dokonalý vzťah, ilúziu šťastného života narušilo šokujúce zistenie.

Britka Tracey Ward (36) sa do Dominica Jarvisa (43) zamilovala na prvý pohľad. Ona pracovala ako servírka, on bol šéfkuchár. Okamžite si padli do oka a netrvalo dlho a začali spolu bývať. Tracey porodila Dominicovi syna a myslela si, že spolu budú navždy. Až kým nezistila, že ju jej milovaný podvádza.

"Pár mesiacov po narodení Jacka som začala cítiť, že je to medzi nami už iné," zverila sa žena britskému denníku The Sun. "Dominic bol smutný a začínal sa mi vzďaľovať a bol akoby prilepený na svoj mobil," dodala Tracey. Dominic začal čoraz častejšie chodiť do fitnescentra, jeho žena cítila, že sa jej a aj ich synovi vyhýba a tak sa ho narovinu spýtala, či je v tom iná žena, pričom ju uisťoval, že nie. Napokon sa o pár mesiacov rozhodol priznať farbu. Svojej partnerke povedal, že sa s niekým stretáva. Pre Tracey to bola krutá rana, to ešte netušila, že ju čaká ďalší šok. Priznal sa, že sa stretáva s mužom, ktorého stretol vo fitnescentre a predtým sa stretával aj s inými mužmi. Napokon sa zbalil a svoju rodinu opustil.

Časom však hnev opadol a Tracey tvrdí, že s Dominicom zostali priateľmi a stretávajú sa najmä kvôli svojmu synovi. Tracey sa znova zaľúbila a o pár rokov povedala áno svojej novej láske. Na jej svadbe však došlo k prekvapivému okamihu. Bývalý priateľ prišiel na sobáš a dokonca jej išiel za svedka.