Bezdomovkyňa spustila v metre spev ako operná diva: Nadaná žena skrýva tragické tajomstvo

Video jej zmenilo život! Policajti nakrútili spev bezdomovkyne v metre. Ani netušili, čo tým spôsobili.

Muži zákona z Los Angeles nakrútili krátke video so speváckym vystúpením bezdomovkyne v jednom zo zastávok metra. Blondína bezchybne zaspievala opernú áriu od Giacoma Pucciniho. Policajti video uverejnili na Facebooku a okamžite sa stalo virálnym. Za vystúpením tejto záhadnej ženy sa však skrýva oveľa smutnejší príbeh.

Po uverejnení vyšlo najavo, že nadanou speváčkou je Emily Zamourka (52). Už tri roky je bezdomovkyňou v Los Angeles, no predtým sa živila práve hudbou. Emily sa narodila v Rusku, kde študovala hudbu. Pred 24 rokmi sa rozhodla odísť do USA, kde si zarábala spevom a učila hru na husliach a klavíri.

Zlom v jej živote nastal v roku 2001, kedy sa jej začali kopiť zdravotné problémy. Hudobníčka musela kvôli zdraviu zrušiť viaceré aktivity, no do roku 2016 si stále dokázala platiť účty za zdravotnú starostlivosť, ktoré sa stále kopili. Vynášalo jej predovšetkým hranie na husliach v uliciach Los Angeles. V jeden deň jej však vzácne husle niekto ukradol a Emily prišla o jediný zdroj príjmu. Talentovaná žena nezvládla platiť účty za bývanie a skončila na ulici. „Bol to môj príjem. Bolo to moje všetko. Preto som zostala na ulici. Keď som nemohla zaplatiť žiaden z mojich účtov, nemohla som si dovoliť ani bývanie,“ cituje Daily Mail slová Emily.

Po zverejnení videa sa Emily naskytla nová nádej, že sa vráti k pôvodnému životu a bude si môcť zarábať hraním na husliach a spevom. „Som veľmi vďačná každému, kto sa mi snaží pomôcť, aby som sa dostala z ulice a mala svoje bývanie, svoj hudobný nástroj,“ dodala nadaná žena. Na jej pomoc bola zriadená online zbierka, aby si Emily mohla opäť kúpiť husle a vrátiť sa do normálneho života.