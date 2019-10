Obrovský most sa znenazdajky zrútil: Dramatické zábery apokalypsy

Na Taiwane sa zrútil obrovský most s dĺžkou vyše 130 metrov a oblúkom vysokým 18 metrov. Na moste sa akurát nachádzala cisterna, ktorú most stiahol so sebou a padol priamo vedľa rybárskych lodí. Posledné správy hovorili o 14 zranených, nasledujúci deň však bol venovaný hľadaniu ďalších ľudí pod troskami. Most sa zrútil len pár hodín po tajfúne, ktorý sa prehnal ostrovom, zatiaľ sa nevie, či práve ten oslabil most.