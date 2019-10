Rusko testovalo najnovší protiraketový systém: Je výkonnejší ako doterajšie prístroje

Rusko úspešne vyskúšalo v Sýrii svoj najnovší systém protivzdušnej obrany S-500.

Uviedol to denník Izvestija s odvolaním sa na zdroje z ruského ministerstva obrany a z ruských zbrojoviek. Sériová výroba S-500 by podľa šéfa zbrojárskeho holdingu Rostech Sergeja Čemezova mala začať v druhej polovici budúceho roka.



Počas testov bolo podľa denníka odhalených množstvo technických porúch, ktoré sa ale podarilo operatívne vyriešiť. Skúšky nakoniec skončili úspešne. Podľa bývalého zástupcu veliteľa ruského letectva pre protivzdušnú obranu Ajteča Biževa sa všetka technika pred spustením sériovej výroby testuje v nepriaznivých klimatických a technických podmienkach, čo umožňuje odhaliť nedostatky. "Sýria sa pre takéto testovanie dobre hodí, pretože je tam vždy horúco a množstvo prachu. Okrem toho rádiolokátory musia pracovať nepretržite 24 hodín denne, pretože situácia nie je pokojná a protilietadlová obrana musí mať neustále prehľad," povedal denníku generálporučík Bižev.



Raketa systému S-500 bola pri skúškach podľa západnej tlače schopná zasiahnuť cieľ vzdialený 480 kilometrov, čo o 80 kilometrov prekonalo existujúce systémy protivzdušnej obrany. Ruský minister obrany Sergej Šojgu už skôr avizoval, že dodávky systémov S-500 ruskej armáde by mali začať budúci rok.