Johnson predloží EÚ novú dohodu: Brusel chce požiadať o veľké colné výnimky

Britský premiér Boris Johnson odovzdá v stredu Európskej únii návrhy na novú dohodu o brexite a v rámci nich požiada o rozsiahle výnimky z colných predpisov Európskej únie.

Tieto výnimky sú súčasťou Johnsonovej alternatívy k "poistke", ktorá má riešiť režim na írskej hranici po brexite. V utorok o tom informoval britský denník Telegraph, ktorý exkluzívne získal tento plán ešte pred jeho stredajším zverejnením, a citovala ho tlačová agentúra DPA.

Írska poistka (backstop) bola hlavným problémovým bodom v rokovaniach medzi Bruselom a Londýnom. Zástancovia brexitu kritizovali poistku a odmietli ju, lebo podľa nich by na neurčito zväzovala Britániu s colnými predpismi Európskej únie. Podporovatelia poistky zasa tvrdia, že takéto núdzové opatrenia sú zásadné, aby sa zachovala otvorená hranica medzi Írskou republikou, členským štátom EÚ, a Severným Írskom, ktoré je súčasťou Spojeného kráľovstva. Poistka s otvorenou hranicou by zároveň chránila Veľkonočnú dohodu, zaručujúcu mier na ostrove, a zabezpečila by spoluprácu medzi severom a juhom ostrova.

Na základe Johnsonovho plánu by malo Severné Írsko "osobitný vzťah" s EÚ do roku 2025, napísal Telegraph. Johnsonov návrh počíta aj s "regulačnou hranicou" medzi Severným Írskom a zvyškom Spojeného kráľovstva v Írskom mori na obdobie štyroch rokov, ako aj s colnými kontrolami medzi severoírskou časťou provincie Ulster a Írskou republikou. Tento návrh pravdepodobne neuspokojí lídrov EÚ, pretože žiada o veľké výnimky z colných predpisov Únie. Takisto zrejme vyvolá nesúhlas v Dubline.

Írsko využíva svoj vplyv v EÚ a presadzuje v Bruseli otvorenú hranicu po brexite, pretože po dlhom konflikte v Severnom Írsku je už ostražité. Desaťročia trvajúci konflikt prebiehal medzi prevažne protestanstkými unionistami, ktorí chceli zostať súčasťou Spojeného kráľovstva, a prevažne katolíckymi nacionalistami, ktorí sa chceli pripojiť k Írskej republike.

Poistka (backstop) by zaručovala na ostrove otvorenú hranicu - čo je základ veľkonočnej mierovej dohody z roku 1998 - a Británia by teda musela dodržiavať colné predpisy EÚ, kým by sa nenašlo iné riešenie.