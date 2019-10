Vyrysovaná matka 3 detí nemá na sebe ani gram tuku navyše: Jej vek nikdy neuhádnete

Matka troch detí Bobbi Parker Hall (61) dlhé roky bojovala so svojou váhou, teraz tvrdí, že sa cíti ako nikdy predtým.

Bobbi napriek nespočetným hodinám kardia nevedela, ako sa zbaviť vysokej hladiny telesného tuku. "Vždy som zápasila s poslednými 4 až 7 kilogramami navyše - mám malé boky, práve preto som ich dokázala skryť a vyzerať štíhlejšie než v skutočnosti. Tuk sa mi ukladal do brucha, stehien a paží," povedala rodáčka z Oregonu pre Dailymail.

Radikálna zmena sa dostavila až po zvýšení príjmu potravy a pridaní závažia. Zdravé stravovanie, cvičenie a hlavne silový tréning sú triky na zdokonalenie postavy, ktorými sa riadi 61-ročná Bobbi Parker Hall. Bývalá bikini fitnesska nalieha na staršie ženy, aby sa sústredili na správne stravovanie a aby sa nebáli silového tréningu, pretože mnohí veria, že hmotnosť spôsobí, že vyzerajú objemne. Na rozdiel od všeobecného presvedčenia Bobbi tvrdí, že to tak nie je.

„Ženy, najmä v tejto vekovej skupine, nejedia dosť, stále vynechávajú raňajky a sú príliš zamerané na kardio. Obávajú sa, že vďaka vyšším váham budú veľké. Spôsob, akým sa na to pozerám ja, je, že by som radšej vyzerala trochu objemne a pevne, ako zatažovaná nezdravým a uvoľneným tukom," vysvetľuje vyšportovaná 60-nička. Bobbi tiež zdôrazňuje dôležitosť milovať svoje telo v každom veku bez ohľadu na to, ako vyzeráte.