Rebríček najmajetnejších Slovákov: Najbohatší je Chrenko, Babiša vykopli

Pekne sa im to kopí! Prvá desiatka rebríčka najbohatších Slovákov magazínu Forbes prešla od minulého roka pomerne výraznou zmenou.

Doteraz najbohatšieho Slováka Andreja Babiša totiž preradili do rebríčka českých milionárov. Podľa posledných informácií sa dokonca Babišov majetok zmenšil a figuruje až na štvrtom mieste najbohatších Čechov. Podľa magazínu Euro je problémom klesajúca ziskovosť aj rastúce zadlženie jeho spoločnosti Agrofert. „Keďže ho ako českého premiéra globálny rebríček miliardárov magazínu Forbes uvádza pod českou vlajkou, rozhodli sme sa, že bude zaradený len v rámci českého zoznamu,“ vysvetlil šéfredaktor Forbes Juraj Porubský s tým, že ak by Babiša ponechali, tak by opäť vyhral s majetkom 2,7 mld. eura Pod Tatrami nám však oficiálne ostal už iba jeden miliardár Ivan Chrenko, ktorý vystriedal Babiša na prvom mieste.

Fotogaléria 12 fotiek v galérii

Poradím zamiešal aj skokan roka Tomáš Chrenek, ktorý za 12 mesiacov zarobil 100 miliónov €, čím sa vyšplhal z ôsmeho na 3. miesto. Celkový majetok hornej desiatky dosiahol 7,2 miliardy a takmer každý člen tohto elitného zoskupenia si oproti vlaňajšku prilepšil. „Typickým zástupcom rebríčka je teda muž, päťdesiatnik, jeho majetok postupne rastie a tento rok dosahuje 370 miliónov eur,“ dodal Porubský.

1. Ivan Chrenko (HB Reavis) - 1,39 mld. eur (vlani 1,13 mil.)

Väčšinový majiteľ obrovskej developerskej spoločnosti sa na čelo rebríčka Forbesu dostal najmä vďaka tomu, že z neho vypadol Andrej Babiš, ktorý už figuruje len v českom rebríčku. „Svoje hlavné aktívum v podobe HB Reavisu najskôr úspešne vytiahol zo strednej Európy do Londýna, teraz sa o ďalšiu expanziu snaží na nemeckom trhu,“ konštatuje Forbes.

Na prestížnom mieste blízko známeho Londýnskeho oka má do roku 2024 vyrásť administratívno-obchodné centrum One Waterloo. Jeho realizáciu má v réžii práve HB Reavis. Chrenko má napriek nadnárodnému úspechu stále aktivity aj na Slovensku. V Bratislave stavajú novú autobusovú stanicu. Navyše sa mu v hlavnom meste podarilo predať hotový projekt Twin City Tower ázijskému investorovi za 120 miliónov eur a dostal do nej prestížneho nájomníka – americký e-gigant Amazon.

2. Jaroslav Haščák (Penta Investments) - 960 mil. eur (vlani 830 mil.)

Šéf finančnej skupiny je momentálne v médiách prepieraný najmä v súvislosti s komunikáciou s Mariánom Kočnerom, kde sa bavia o „od*ebaní čuráka“. Ani spackaný obraz mu však v podnikaní neublížil a údajne najpracovitejší člen Penty si zarobil za rok 130 miliónov eur. „Penta vlani vytvorila historicky najvyšší zisk a hlási, že vo väčšine odvetví, v ktorých pôsobí, sa jej darilo,“ uvádza Forbes, pričom úspech pripisuje najmä značkám Dr. Max a Fortuna, Penta Real Estate aj bankám v portfóliu Penty. Tými sú Prima banka a Privatbanka. Penta podniká na stredoeurópskych trhoch, no expandovala aj na Balkán či do Talianska.

3. Tomáš Chrenek (Moravia Steel, Agel) - 680 mil. eur (vlani 580 mil.)

Chrenek mení železo na zlato. „Jeho hlavný biznis je niekde medzi, na severe Moravy. Spolu s ďalšími tromi Slovákmi (rovnako členmi tohto rebríčka) tam vlastní skupinu Moravia Steel, ktorej hlavným aktívom sú Třinecké železiarne,“ píše Forbes. Chrenek napreduje pred svojimi spoločníkmi v Moravia Steel vďaka spoločnosti Agel, ktorá v Česku a na Slovensku prevádzkuje 22 nemocníc, sieť polikliník, lekární, laboratórií i distribúciu. „Firma o sebe hovorí ako o najväčšom súkromnom poskytovateľovi zdravotníckych služieb v strednej Európe,“ dodali autori z Forbesu.

4. Milan Fiľo (Eco-Investment) - 670 mil. eur (vlani 670 mil.)

Úspešný privatizér vlastní okrem celulózok a papierní SCP aj miestny futbalový klub. Podniká aj v realitách a potravinárstve. „Nepapierenskou“ odnožou podnikania Fiľa je potravinárstvo cez značku Tauris, producenta mäsových výrobkov, a Rybu Košice, známeho výrobcu populárnej tresky. V Česku tiež podniká v menších telekomunikačných spoločnostiach,“ uvádza Forbes.

5. Miroslav Trnka (Eset) - 660 mil. eur (vlani 640 mil.)

Slovenský Bill Gates založil spoločnosť Eset, ktorá vystrelila do rebríčka milionárov všetkých šiestich spolumajiteľov IT firmy. Hoci je Trnka stále konateľom firmy, v manažmente už nie je 9 rokov. V súčasnosti investuje do začínajúcich firiem, podporuje nadáciu Zastavme korupciu. „Je tiež prezidentom nadácie Esetu, ktorá v tomto roku vypísala novú cenu pre výnimočné osobnosti slovenskej vedy,“ píše Forbes.