Postrelenému Petrovi dávali len 5-percentnú šancu na prežitie: Z vozičkára je šampión vo vzpieraní

Vstal z popola ako bájny vták fénix. Po tom, ako podnikateľa Petra Mertena (39) v marci 2014 pred jedným z prešovských barov postrelili, jeho život visel na vlásku.

Ušiel síce zubatej z lopaty, no zostal pripútaný na invalidný vozík. Ani to ho nezlomilo a s nepriaznivým osudom bojuje ako lev. Začal športovať a v tlaku na lavičke dosahuje pozoruhodné úspechy.

Na dramatický okamih spred piatich rokov nemôže Peter zabudnúť. „Príde taký čas, že sa mi vynorí v pamäti, ako ma opitý útočník, o rok starší Vlado, vytiahol z baru von,“ začína svoje rozprávanie Peter a pokračuje: „Na ulici na mňa namieril pištoľ a strelil ma do krku. Všetko trvalo len pár sekúnd. S ťažkými zraneniami ma sanitka previezla do nemocnice v Košiciach. Lekári mi dávali len 5-percentnú šancu na prežitie,“ spomína Peter, ktorý sa našťastie z najhoršieho dostal, ale zostal na invalidnom vozíku.

Inšpirovali ho kamaráti

Štyri roky mu trvalo, kým sa dal dokopy. „Dá sa zabudnúť, ale nedá sa odpustiť. Existujú len dve možnosti, buď človek po takomto niečom padne, alebo ide ďalej. Ja som sa rozhodol bojovať,“ vraví presvedčivo Peter, ktorého kamaráti neopustili ani v najťažších časoch. Vďaka nim sa dostal k športu, ktorý ho motivuje. „Začal som vzpierať a pomaly sa snažím plnohodnotne žiť,“ priznal Merten s tým, že vzpieranie mu doslova učarovalo. Pod vedením skúseného odborníka trénuje niekoľko dní do týždňa.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Na šampionáte získal bronz

Vďaka rastúcej forme sa prvýkrát ukázal na nedávnych Medzinárodných majstrovstvách Slovenska v tlaku na lavici telesne postihnutých. „Telesne postihnutý človek musí mať vypilovanú techniku úplne do detailu. Ruky stratia rovnováhu a už je zle. Ale preto trénujeme, aby sme to doladili,“ zdôveril sa Merten a priznal, že mal trému. Prvé preteky však zvládol bravúrne, obsadil 3. miesto.

Chválou nešetrila ani najväčšia hviezda podujatia, úspešný reprezentant Marek Kamzík (45), ktorý reprezentoval Slovensko na paralympiáde v Riu. „My už starneme. Prišli noví a mladí chalani. Musia sa do toho dostať, aby získali formu,“ vyjadril sa Kamzík s tým, že aj vďaka Petrovi Mertenovi má tento šport budúcnosť. Tretie miesto privialo Prešovčanovi vietor do plachát. „Rád by som sa dostal na majstrovstvá sveta do Las Vegas,“ prezradil s tým, že sa nebráni ani účasti na paralympiáde v Tokiu.