Peter Nagy chýbal na poslednej rozlúčke Zvolenčáka († 59): Prečo som neprišiel na pohreb kamaráta

Oľutoval to! Spevák Peter Nagy (60) na prekvapenie mnohých smútočných hostí neprišiel na pondelňajšiu rozlúčku s dlhoročným kamarátom a členom kapely Indigo Petrom Zvolenčákom († 59).

Posledné zbohom prišli dať hudobníkovi do Ružomberka stovky ľudí, vrátane niekdajšieho spolukapelníka Miroslava Okála. Zakladateľ skupiny Indigo však medzi smútočnými hosťami chýbal.

Nagy, ktorý o dôvodoch svojej neprítomnosti spočiatku mlčal, Novému Času vysvetlil, čo mu zabránilo sa tejto dôležitej udalosti zúčastniť. Nagy v týchto dňoch oslavuje 35. výročie založenia skupiny Indigo a práve pri tejto príležitosti odštartoval svoje jubilejné turné. S jeho bývalým dlhoročným členom, klaviristom a gitaristom Petrom Zvolenčákom, sa však rozlúčiť neprišiel. Hudobníkovi prišli dať posledné zbohom stovky ľudí, ktorí sa márne obzerali, či prišiel aj Nagy.

Hudobník, ktorý svojou neprítomnosťou mnohých zaskočil, sa k tomu vyjadril deň po pohrebe. „Poslal som mu po našom kapelníkovi krásny veniec so stuhou s nápisom ,Ďakujem ti za krásnu muziku. Peter Nagy´. Žiaľ, nemohol som prísť na pohreb. Skúšame na premiéru turné k mojej šesťdesiatke. Nemôžem zrušiť skúšky pre techniku z Česka a šesť muzikantov. Ďakujem za pochopenie. Je mi to ľúto,“ uviedol pre Nový Čas Peter, ktorého so Zvolenčákom spájalo dlhoročné kamarátske puto, množstvo koncertov a zážitkov.

Bol to práve Nagy, kto minulý týždeň oznámil smutnú správu o úmrti kamaráta na sociálnej sieti. O to prekvapujúcejšie preto bolo, že sa na takú dôležitú udalosť nedostavil. Jeho kolega z brandže, Miroslav Okál, ktorý v Indigu tiež pôsobil, si čas na kamaráta našiel a odprevadil ho na jeho poslednej ceste. V dojemných chvíľach mu však bolesť v srdci bránila hovoriť. So Zvolenčákom sa prišla rozlúčiť rodina aj priatelia.