Ďalšie návrhy zákonov v parlamente: Ako sa zlepší život zamestnancov?

Zamestnanci, pozor! Od budúceho roka môžete očakávať nielen vyššiu minimálnu mzdu, ale aj širšie portfólio benefitov.

Parlament v októbri rozhodne o rozšírení rekreačných poukazov, o predĺžení dovolenky pre niektorých zamestnancov a neskôr aj o daňovom zvýhodnení podnikového ubytovania. Čo všetko sa môže zmeniť?

Rekreačné poukazy pre všetkých

Príspevok na rekreáciu by mohli dostávať aj zamestnanci malých firiem a dokonca by ho mohli využiť aj ich rodičia či starí rodičia. „Dnes môžete ísť na rekreáciu vy, alebo zaplatiť školský tábor svojich detí. My budeme navrhovať, aby ste rekreačným poukazom mohli urobiť radosť svojim rodičom alebo starým rodičom a zaplatiť im kúpeľný pobyt, napríklad na Vianoce,“ povedal včera predseda SNS Andrej Danko. Návrh zákona už prešiel prvým čítaním, parlament o ňom definitívne rozhodne tento mesiac. Zamestnávatelia odmietajú ďalšie zvyšovanie mzdových nákladov.

Príspevok na rekreáciu

- dnes si vyžaduje, aby mal zamestnávateľ viac ako 49 zamestnancov a pracovný pomer žiadateľa trval nepretržite najmenej 24 mesiacov

- výška príspevku je 55 % oprávnených výdavkov, najviac 275 € za jeden kalendárny rok





Podnikové Byty

SNS navrhuje, aby sa väčším zamestnávateľom oplatilo stavať a prevádzkovať podnikové ubytovne. „Väčšie firmy budú tak môcť investovať do stavby bytov a súčasne budú mať možnosť si ich dať do nákladov pod zrýchleným šesťročným odpisovaním,“ hovoria národniari. „Priestor, ale aj dopyt po dostupnom nájomnom bývaní na Slovensku rozhodne sú,“ reaguje Eva Sadovská, analytička WOOD & Company.

Daňové zvýhodnenia

- nepeňažný príjem zamestnanca vo forme ubytovania by bol oslobodený od dane z príjmov

- záležalo by len na tom, aký vysoký je tento „príjem“

- oslobodený by bol, ak je do 100 eur mesačne, alebo v prípade, že pracovný pomer trvá aspoň dva roky, do 350 eur mesačne

- zrýchlili by sa odpisy podnikových ubytovní, spoločnosť nad 49 zamestnancov by si mohla takúto budovu odpísať za 6 rokov





Príspevok na športovú činnosť

Hrá vaše dieťa futbal, hokej či robí gymnastiku? Parlament v septembri schválil návrh, aby firmy mohli zamestnancom prispievať na športovú činnosť detí, a to až vo výške 275 eur za rok. Príspevok sa nebude zdaňovať, ani podliehať sociálnemu a zdravotnému poisteniu.

Podmienky nároku

- pracovný pomer trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov

- dieťa pod 18 rokov je aspoň 6 mesiacov v registrovanej športovej organizácii





5 týždňov dovolenky

Závidíte starším kolegom, že majú päť týždňov dovolenky? SNS navrhuje, aby nárok na dlhšiu výmeru mal aj zamestnanec mladší ako 33 rokov, „ktorý sa trvale stará o dieťa“. Aj o tomto návrhu by parlament mal definitívne rozhodnúť na najbližšej schôdzi.





Ministerstvo cestovno horuchu

V januári 2021 by na Slovensku mohlo pribudnúť ministerstvo cestovného ruchu a športu. Národniari dôvodia „naliehavým spoločenským záujmom“ na skvalitnení centrálnej štátnej politiky v oblasti cestovného ruchu a športu. Dnes agenda cestovného ruchu patrí ministerstvu dopravy a športová agenda ministerstvu hospodárstva.



Zmluvná voľnosť športovcov

Ak športová činnosť spĺňa znaky závislej práce, športovec ju vykonáva na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu. Prax však ukázala, že to neprimerane obmedzuje zmluvnú voľnosť jednotlivcov v kolektívnych športoch. „Po pripomienkach športovcov sme prichystali ďalší zákon, ktorý umožní kolektívnym športovcom byť aj živnostníkmi, nemusia byť vo zväze len zamestnaní. Patria sem napr. futbalisti, volejbalistky,“ povedal predseda SNS Andrej Danko.

Závislá práca vs. živnosť

- už dnes platí, že profesionálny športovec môže byť samostatne zárobkovo činnou osobou, ak športová činnosť nejaví znaky závislej práce

- pre závislú prácu sú typické najmä nadriadenosť zamestnávateľa a podriadenosť zamestnanca

- vykonáva sa výlučne v pracovnom pomere, v obdobnom pracovnom vzťahu, príp. na dohodu