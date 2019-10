Operácia bývalého prezidenta SR Andreja Kisku bola podľa jeho slov úspešná.

Na sociálnej sieti v utorok poďakoval lekárom a doplnil, že sa cíti výborne. Podľa exprezidenta išlo o malý rutinný zákrok. "Mám bežnú arytmiu, máme to v rodine, je to prevencia," vysvetlil v pondelok (30. 9.). V nemocnici by mal podľa svojich slov zostať dva až tri dni.