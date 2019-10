Slovenské mestá sa pobili v ekologickej súťaži: Najlepším je Kežmarok! Čím si to zaslúžil?

Laureátom súťaže Enviromesto 2019 sa stalo mesto Kežmarok. Výsledky vyhlásili na X. ročníku medzinárodnej konferencie Životné prostredie miest a environmentálna regionalizácia SR, ktorá sa uskutočnila v Žiline.

Podľa riaditeľa sekcie environmentalistiky Slovenskej agentúry životného prostredia Tomáša Orfánusa ohodnotila odborná komisia komplexnosť realizovaných projektov mesta Kežmarok v jednotlivých súťažných oblastiach. "Napríklad cyklochodník okolo historického mesta Kežmarok, ktorého hlavným cieľom je podpora nemotorovej dopravy. Pri rozhodovaní zavážila i realizácia protipovodňových opatrení na miestnych vodných tokoch a vypracovanie projektu Smart Green City Kežmarok, ktorého cieľom je využívanie technológií pre zlepšenie kvality životného prostredia pre obyvateľov," povedal Orfánus.

"Zameriavame sa na pretváranie mesta pre život ľudí, ktorí v ňom bývajú. Aby v ňom nielen chceli bývať, ale cítili sa v ňom príjemne. A bez zmeny prístupu k životnému prostrediu alebo k ďalším kritériám to nie je možné. Pozreli sme sa na to komplexne a pracujeme na päť až desaťročnom cykle. Pripravujeme nielen verejné priestranstvá, vzťah s verejnosťou, ale máme víziu, kde by mesto malo dospieť. Základným konceptom je vybudovať moderné a zelené mesto. K tomu spejeme drobnými krôčikmi, ale ideme," doplnil primátor Kežmarku Ján Ferenčák.

Ocenenie v oblasti Prechod na zelené a obehové hospodárstvo získalo mesto Pezinok za uplatňovanie princípov zeleného verejného obstarávania a obehového hospodárstva, za diverzifikované a nepretržité úsilie pri skvalitňovaní odpadového hospodárstva. V oblasti Ochrana prírody a krajiny, zelená infraštruktúra si ocenenie prevzalo mesto Banská Bystrica za harmonické prepájanie urbanizovaného prostredia a voľnej prírody a za realizáciu projektov na záchranu biodiverzity, špeciálne za koncepčné a dlhodobé prírode blízke hospodárenie v Mestských lesoch.

Ocenenie v oblasti Ochrana ovzdušia získalo mesto Žilina za uplatňovanie invenčných, vzájomne komplementárnych riešení verejnej dopravy, cyklodopravy, bikesharingu, e-mobility s cieľom zlepšiť kvalitu ovzdušia v meste. V oblasti Adaptácia a zmierňovanie dopadov na zmeny klímy získalo ocenenie mesto Nitra za kreatívne a aktívne zapojenie obyvateľov a mládeže pri realizácii grantovej schémy "Meň Moje Mesto".

Dvojdňová konferencia je zameraná na predstavenie inšpirácií a riešení pre skvalitňovanie životného prostredia miest a na zdôraznenie významu lokálnych environmentálnych dát pre lepšie rozhodovanie samospráv. Cieľom podujatia je poskytnúť odporúčania a návody pre skvalitnenie mestského životného prostredia a výmena skúseností so zavádzaním zaujímavých environmentálnych riešení do praxe.