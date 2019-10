Útočník vtrhol do triedy s mečom: Incident na fínskej škole si vyžiadal mŕtveho a zranených

Jeden človek v utorok prišiel o život a deväť ďalších osôb utrpelo zranenia pri násilnom incidente na strednej škole v meste Kuopio na východe Fínska.

Informoval o tom spravodajský server Yle. Podľa fínskeho bulvárneho denníka Iltalehti bola polícia na miesto privolaná potom, čo do jednej z tried strednej odbornej školy vtrhol neznámy útočník s mečom. Zranení boli prevezení do nemocnice.



Polícia na mieste jedného človeka zatkla. Pri zásahu policajti použili strelné zbrane. Škola sídli v komplexe, kde sa nachádza aj nákupné stredisko. Areál leží asi štyri kilometre južne od centra mesta Kuopio.