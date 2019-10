Nad priateľkou spoluhráča Škriniara fanúšikovia slintajú: Ďalšia sexica, ktorá zbalila futbalistu!

V prípade tejto dychvyrážajúcej krásky však treba uviesť veci na správnu mieru. Titulok nie je celkom presný...

Agustina Gandolfo (24) argentínskeho futbalistu Lautara Martineza nezbalila, len mu bola (ne)nápadne predstavená.

A to nie hocikým! „Dohadzovačkou“ v tomto vzťahu bola manželka a agentka Maura Icardiho Wanda Nara, ktorá mladých ľudí zoznámila na jednej akcii milánskeho Interu, ešte skôr sa s vedením klubu rozhádala natoľko, že jej Mauro putoval na hosťovanie do Paris SG.

Agustina do Milána spočiatku chodila pracovne, keďže sa živí najmä modelingom. No teraz je už v tomto talianskom veľkomeste nastálo a odtiaľ cestuje za prípadnými kšeftami. To, že o ne nemá núdzu dokazuje aj jej profil na Instagrame, ktorý je plný záberov z rôznych fotení, a tie majú samozrejme stále viac a viac nasledovníkov. Ich počet ratie zo dňa na deň, vraj sa blíži k pol miliónu. Že prečo? Tu je niekoľko záberov krásnej Agus a bude vám všetko jasné!