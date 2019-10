Sen sa mu splnil! Futbalista Alan Ruschel, ktorý prežil tragický pád lietadla z 29. novembra 2016 s futbalistami brazílskeho klubu Chapecoense, sa vrátil na trávniky.

Ruschel zasiahol do niekoľkých zápasov brazílskej Serie A v roku 2017. Nuž a teraz sa zapísal aj do streleckej listiny. V zápase proti Cruzeiru strelil víťazný gól. Bol to jeho prvý gól v najvyššej brazílskej súťaži od smutného incidentu, ktorý otriasol pred takmer tromi rokmi celým futbalovým svetom.