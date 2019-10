Fotka z pôrodu obletela svet: Ľudia žasnú nad tým, čoho je telo ženy schopné

Nič pre citlivé povahy! Fotka ženy, ktorá privádza na svet svoje dieťa, sa stala hitom, no nemusí byť vhodná pre senzitívnejších ľudí.

Fotka dokumentuje pohyb kostí v tele budúcej matky počas pôrodu. Záber fascinuje tisícky ľudí, ktorí ani len netušili, že niečo také je možné. Fotka je dôkazom toho, aké silné je telo ženy.

"Vidíte tu hrčku na spodnej časti chrbta? To je sakrálny kosoštvorec. Počas druhej fázy pôrodu sa kosti vrátane krížovej kosti posunú dozadu a tým sa zväčší priemer panvy. Je to úplne normálne a v skutočnosti ide o neoddeliteľnú súčasť fyziologického pôrodu. Umožňuje to vášmu dieťaťu maximálny priestor, aby sa otočil smerom von," píše news.com.au.

"Zatiaľ čo sa panva ženy rozširuje, hlava dieťaťa sa formuje - mení tvar, aby sa zmestila cez panvové kosti. Ženské telo bolo stvorené tak, aby to dokázalo. Telo ženy a bábätko, jednoducho, počas pôrodu spolupracujú," cituje web facebookovskú stránku centra tehotenskej starostlivosti Tangi Birth Services.