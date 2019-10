Ewa Farna prekvapila priznaním o manželstve: Jednu vec odo mňa muž vyžaduje

Česká speváčka Ewa Farna (26) porozprávala o sociálnych sieťach, manželovi aj materstve.

Rozhovor poskytla internetovej publistickej televízii DVTV. S moderátorkou Danielou Drtinovou sa veľa rozprávala o sociálnych sieťach, len na Instagrame má Ewa 473-tisíc sledovateľov. Tým sa prihovára v češtine aj poľštine.

,,Naučila som sa s tým pracovať. Vždy, keď niečo publikujem, trvá mi to dlho, pretože jednak to píšem v dvoch jazykoch, dávam pozor, aké slová vyberám, aký to môže mať dopad a trvá mi niekedy fakt aj hodinu, kým tam príspevok dám," prezradila s tým, že sa snaží zdieľať veci s hodnotou a myšlienkou.

Na turné nabáda fanúšikov, aby odložili mobily a vysvetlila aj význam pesničky Málo se známe. ,,Tá téma je založená na tom, že sociálne siete nás od seba vlastne odťahujú. Prídete do reštaurácie a vidíte, že dvaja ľudia sú na rande, ale pozerajú do telefónov," povedala s tým, že v jej manželstve to tak nie je. ,,My to máme inak nastavené doma, môj manžel napríklad nemá sociálne siete vôbec a vyžaduje odo mňa, keď niekam ideme, nech telefón nechávam doma," povedala Ewa, vydatá za hudobníka Martina Chobota.

Dvojici sa v júni narodil synček Artuś a mladú speváčku materstvo napĺňa. ,,Príde mi úžasné, čo sa deje v mojom živote a necítim sa byť obmedzená, že by som teraz mala byť doma pri sporáku. Mám skvelého manžela, sme na to dieťatko dvaja a myslím, že to zvládame dobre," hovorí a považuje za výhodu, že je mladá mamička.

,,Mám asi na všetko viac energie, ako keby sa mi to stalo o desať rokov neskôr, aj keď je to asi individuálne Ale som rada, že keď budem mať 35 budem mať desaťročného syna, príde mi to super. A som v inej situácii ako väčšina dievčat v 25 rokoch, ja už 13 rokov, pol života, spievam, zatiaľ čo iné dievčatá možno teraz doštudovali, začínajú pracovať, sú v inej životnej situácii," vysvetlila.