Sexi Martina Grešová odhalila svoje ženské zbrane: Na toto zbalila futbalistu Vitteka?

Je krásna, sexi a úspešná! Martina Grešová, ktorá sa dostala do povedomia verejnosti vďaka súťaži krásy, je dnes úspešnou podnikateľkou, ktorá má po svojom boku aj úspešného muža, futbalistu Roba Vitteka. Aj ona ako každá žena miluje vôňe a kozmetiku a tak nás zaujímalo nielen to, bez čoho Martina neodíde z domu, no aj aké sú jej osvedčené ženské zbrane. Z jej odpovede budete viac než prekvapení!