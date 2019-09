Opäť TO policajti budú robiť! Slováci, pozor na predpisy: Od 1. októbra sa vracia nočná mora šoférov!

Polícia sa v praxi vracia k inštitútu objektívnej zodpovednosti. Ako informuje na sociálnej sieti, k tomuto kroku pristúpila v záujme ochrany života a zdravia účastníkov cestnej premávky.

"Dávame vám na vedomie, že od zajtra, 1. októbra 2019, budeme vo zvýšenej miere využívať inštitút objektívnej zodpovednosti. To znamená, že v prípade nedodržania dopravných predpisov vám môže prísť pokuta priamo domov poštou bez toho, aby vás na ceste zastavili policajti. Tým vám chceme opätovne pripomenúť striktné dodržiavanie všetkých dopravných predpisov," upozorňujú na Facebooku muži zákona.

"Dávame do pozornosti aj skutočnosť, že už je jeseň, a to okrem krásnych farebných listov na stromoch znamená, že aj svoje schopnosti pri vedení vozidla treba prispôsobiť počasiu. Už teraz zažívate ranné hmly, čo okrem zlej viditeľnosti prináša aj zvýšené riziko šmyku na cestách, ukončujú sa poľnohospodárske práce, preto môžete častejšie stretnúť veľké pracovné stroje. Skontrolujte si osvetlenie vozidla a dajte si odstrániť prípadné nedostatky. Zvýšte svoju pozornosť, jazdite opatrne a predvídavo. Nadránom a podvečer je aktívna aj lesná zver," vystríhajú policajti pred možným tragickým stretom so zverou s tým, že ak sa niečo také aj udeje, "takto zrazenú zver nikdy neberte, ale zavolajte políciu, poľovné združenie, štátnu ochranu prírody alebo správcu cestnej komunikácie."

Polícia tiež apeluje na chodcov a cyklistov a na používanie reflexných a ochranných prvkov. "Každý z účastníkov cestnej premávky môže dodržiavaním dopravných predpisov a pravidiel zvýšiť svoju bezpečnosť a predchádzať nešťastiam na cestách," uzavreli policajti.