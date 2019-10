Dievčatku s nádorom na mozgu zostáva posledný rok života: Reakcia cudzích ľudí vás doženie k slzám

Dobrí ľudia existujú a je ich naozaj veľa! Stovky neznámych darcov sa spojili, aby pomohli rodine 7-ročného dievčatka splniť zoznam prianí. Ten rodičia zverejnili po tom, ako jej lekári diagnostikovali nádor v mozgu a predpovedali jej rok života.

Lee Jenkins si všimol, že jej dcérka Laia mala problémy s rovnováhou a chôdzou. Predpokladal, že ide len o psychologickú reakciu na stratu jej domácich zajačikov alebo infekciu ucha, ktorú jej lekári diagnostikovali v auguste, uvádza portál Fox News. Pravda však bola úplne iná.

Len deň po jej 6. narodeninách vzali rodičia Lee a Lorna svoju dcéru do nemocnice Queen Elizabeth University Hospital v škótskom meste Glasgow, pretože jej stav sa náhle zhoršil. Magnetická rezonancia odhalila nádor v mozgu.

Medzi najbežnejšie príznaky patria problémy s rovnováhou, očami, žuvaním a prehĺtaním, nevoľnosť, zvracanie, bolesť hlavy v ranných hodinách a celková slabosť. Nakoľko z dôvodu citlivého umiestnenia nádoru v mozgu je chirurgické odstránenie skôr zriedkavosťou, Laia začne 1. októbra podstupovať radiačnú terapiu.

Podľa výskumov nemocnice St. Jude Children’s Research Hospital je miera prežitia na typ nádoru, ktorým Laia trpí, veľmi nízka a v súčasnosti neexistuje liek. Dievčatku lekári predpovedajú 9 mesiacov až jeden rok života v prípade, že bude podstupovať liečbu.

„Stále sa s tým snažíme vyrovnať, porozumieť tomu a sledujeme, ako sa stav nášho dievčatka zhoršuje. Po radiačnej terapii by sa jej stav mohol na chvíľu zlepšiť. Povedali nám, že s liečbou môže prežiť 12 mesiacov a bez nej len 3 až 6 mesiacov. Prešli sme si panikou, hnevom a rovnako aj bezmocnosťou,“ znejú slová otca.

Jej najbližší sa však rozhodli, že Laia musí prežiť svoje posledné chvíle čo najlepšie. Robia všetky veci, o ktorých doteraz len snívala, vrátane jazdy na koni a tiež výletu do Disney v Orlande. Viac ako 400 ľudí jej rodine finančne prispelo, aby si 7-ročný anjelik mohol splniť všetky položky na zozname prianí. „Je to úžasné a úprimne, nemôžem tomu uveriť. Nedokážem ani len vyjadriť, ako veľmi si vážim to, čo pre nás ľudia urobili. Dali nám nádej a tá sa preniesla na Laiu. Má to na ňu veľmi dobrý vplyv a aj vďaka tomu myslíme pozitívnejšie,“ vyjadril sa otec Lee Jenkins.