Okoloidúcich nahnevali bratislavskí policajti: Toto urobia v lokalite, kde sa bojuje o každý centimeter?!

Dlho parkovanie nehľadali! Odstavené policajné auto s vypnutým motorom a bez majákov stálo vo štvrtok minulý týždeň na mieste vyhradenom pre invalidov v centre Bratislavy.

Išlo o spojnicu na dopravnú tepnu na Prievozskej, na ulici Jarabinková, kde sa nachádza obľúbené ázijské bistro a v dosahu sú aj iné reštaurácie, hotel či veľké stavenisko. Táto lokalita je pritom známa dennodenným bojom o každý centimeter parkovacieho miesta.

Na Jarabinkovej sa denne mihnú stovky ľudí, pričom časť z nich na miesto príde autom na obchodné obedy alebo stretnutia. Často dlho hľadajú parkovanie, no policajti tento problém vyriešili svojsky. Zastavili na mieste vyhradenom pre hendikepovaných a na mieste stáli niekoľko minút.

Okoloidúci len nechápavo pozerali na odstavené SUV so zhasnutým motorom a nič podľa chodcov nenasvedčovalo tomu, že by išlo o zásah. „Na základe vášho podnetu bude vec príslušným nadriadeným v zákonnej lehote preverená. V prípade, ak sa preukáže porušenie zákona o cestnej premávke, bude voči policajtovi v súlade so zákonom o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície, vyvodená disciplinárna zodpovednosť,“ konštatovala hovorkyňa polície v Bratislave Lucia Mihalíková.