Manchester City sa pomaly chystá na éru po Guardiolovi: Kto ho nahradí?

Anglický futbalový šampión Manchester City myslí na budúcnosť. Musí sa pripraviť na éru po trénerovi, ktorý na všetkých svojich štáciách nevydrží dlhšie ako štyri roky!

Veru, Pep Guardiola (48) sedí už na lavičke Manchestru City už štvrtýrok, a tak sa samozrejme, nielen v britských médiách začína hovoriť o tom, kto by ho pri kormidle mohol nahradiť.Kontrakt má platný do konca budúcej sezóny a podľa spomínaného zdroja sa v klube pripravujú na to, že jeho nástupcom bude od roku 2021 Giovanni van Bronckhorst (44), aktuálne tréner Feyenoordu Rotterdam, s ktorým získal popri majstrovskom titule aj Holandský pohár a Holandský superpohár.Zatiaľ sa oficiálne nehovorí, kde v anglickom klube zakotví, ale jeho angažovanie je dôkazom, že v City nenechávajú nič na náhodu a naozaj sa pripravujú na éru po Guardiolovi.