Atletika nepozná hviezdne maniere: Žiadna VIP preprava, na autobus v minulosti čakal aj Bolt

Ani najväčšie atletické hviezdy sa na vrcholných podujatiach neprejavujú hviezdnymi maniermi.

Momentálne jediný slovenský reprezentant v dejisku svetového šampionátu Marcel Lomnický cestoval na pondelňajší tréning aj z neho v spoločnosti francúzskeho šprintéra Christophea Lemaitrea, ktorý má na konte dve medaily z olympijských hier i majstrovstiev sveta či štyri tituly európskeho šampióna.

A v Dauhe to nebolo prvýkrát, keď členovia slovenského tímu natrafili na rovnaký "spoj" ako VIP športovci, ktorí však nevyužívajú žiadnu VIP prepravu. "Na týchto podujatiach je štandard, že aj tie najväčšie hviezdy sú normálne. Zažil som pred dvoma rokmi v Londýne, že predo mnou v rade čakal Usain Bolt 45 minút na meškajúci autobus a bol úplne v pohode. Každý to akceptuje, nie je problém stretnúť hviezdu v autobuse," prezradil šéftréner Martin Pupiš pre TASR.

Slováci bývajú v hoteli v mrakodrapovej pobrežnej štvrti West Bay, kde sídli aj Katarský olympijský výbor, spoločne s veľkými tímami Spojeného kráľovstva, Austrálie či Nového Zélandu. Tréningové centrum MS leží len niekoľko minút cesty autobusom v areáli futbalového klubu Qatar SC, ktorý sa v predchádzajúcom ročníku tesne udržal v najvyššej domácej súťaži. Okrem výhľadu na majestátnu budovu ministerstva vnútra neponúka zázemie nič špecifické v porovnaní s predchádzajúcimi šampionátmi. Až na kozmetický detail: "Boli tam perzské koberce, vyzeralo to ako v rozprávke o Aladinovej lampe. Pódiá boli položené na kobercoch, to bolo jediné zvláštne. Ináč to bola klasická miestnosť, štandardne asi nie využívaná ako posilňovňa, bolo to urobené provizórne, ale pre tieto potreby to bolo postačujúce."