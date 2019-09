Dôchodca Ján vyhral všetky svetoznáme maratóny: Mesačne nabehám 200 kilometrov

Výnimočný bežec. Vytrvalec Ján Hazucha (76) zo Zvolena na prvý pokus vyhral všetkých šestoro pretekov seriálu Marathon Majors - od Berlína cez Boston, New York, Chicago a Tokio až po Londýn. Už v nedeľu sa táto legenda predstaví aj na 96. ročníku košického Medzinárodného maratónu mieru.

Skromný v živote a výnimočný na bojisku. Takým je vytrvalec Ján Hazucha, ktorého asi len sotva niekto na svete napodobní. Vo svojej veteránskej kategórii do 79 rokov v období 2013 - 2019 dosiahol spomínaných 6 triumfov na najvýznamnejších maratónskych podujatiach. „Behávam odmalička, ale svoj prvý maratón som vo Zvolene odbehol až vo veku 45 rokov,“ prezradil stavebný inžinier a statik, ktorý sa venoval horolezectvu na špičkovej úrovni.

„Vtedy som sa behom venoval skôr len tréningovo a doplnkovo, aby som mal kondíciu,“ dodal výnimočný atlét, ktorému prirástli k srdcu najmä dva maratóny - pražský a košický, na ktorom bude štartovať už 16. raz. . V metropole východu vo veku 61 rokov dosiahol svoj najlepší čas 3 hodiny a 5 minút. Jeho osobákom je zvolenský čas 2:56:30 z roku 1990.

Vďaka behu som zdravý

Snaží sa behať každý druhý deň od 10 do 15 km, mesačne je to okolo 200 km. Svetové maratóny ho však nestáli len veľa síl a námahy, ale aj financií. „Niekde som štartoval aj so sprievodcom. Na poslednom behu v Londýne som už mal aj sponzorov. Moja víťazná šnúra na veľkých maratónoch sa začala pred 6 rokmi v Berlíne. Otvoriť galériu Nemohol chýbať ani na viedenskom maratóne. Zdroj: jh Postupne cez Boston, New York a Chicago som zvládol a takisto vyhral na jar v tomto roku preteky v Tokiu i Londýne. Všetky štarty boli úžasné, tešia ma bohaté zážitky a aj to, že som šťastne dobehol do cieľa. Beh je totiž pre mňa pohyb, robí mi to dobre. Je to môj životný štýl. Zatiaľ som zdravý a možno práve preto, lebo pravidelne behávam,“ dodal sympatický veterán, ktorý sa už nevie dočkať výnimočnej atmosféry na košickom bežeckom sviatku.

Najväčšie triumfy

V rokoch 2013 - 19 vyhral všetkých 6 pretekov seriálu Marathon Majors a v sezóne 2018/2019 sa stal víťazom súťaže Abbott WMM Wanda Age Group v kategórii 75 - 79 rokov. Osobitnú pozornosť si zaslúžia dva jeho posledné maratónske štarty na jar tohto roku, keď svoje skvelé ťaženie zavŕšil víťazstvom v marci v Tokiu a v apríli v Londýne.