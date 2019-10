Zúfalé ženy z Potravín Kačka prišli zabojovať za výplaty: Nemáme peniaze ani výpovede! Čo môžu urobiť?

Bez výplat, no aj bez výpovedí a práce. V takejto zúfalej situácii sa podľa vlastných slov ocitli zamestnanci firmy Potraviny Kačka. Tí sa rozhodli zabojovať o svoje peniaze a stravné lístky za mesiac august.

Všetci totiž pracovali až do konca septembra, kým sa nezačali zatvárať predajne potravín, no vravia, že zatiaľ videli len zálohu vo výške 30 percent.

Okolo 300 prevažne žien sa v pondelok stretlo pred centrálou spoločnosti Potraviny Kačka, aby zabojovali za svoje výplaty a zistili, kedy im zamestnávateľ dá výpovede. Minulý týždeň totiž definitívne zatvorili takmer všetkých 300 predajní potravín a tak reálne hrozí, že o prácu príde okolo 1 800 ľudí. Firma ešte koncom augusta podala návrh na konkurz. „Chceme vedieť viac, čo bude s nami ďalej. Rokujeme o naplánovaní hromadného prepúšťania. Za august sme dostali len 30 percent z hrubej mzdy, bolo nám stiahnuté aj za stravné lístky, ktoré sme nedostali a nezaplatili za nás odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne,“ uviedla predsedníčka Odborového zväzu CBA Simona Stieranková.

Zamestnanci podpísali aj list o porušení pracovnoprávnych predpisov smerujúci na Inšpektorát práce, v ktorom sa píše o zvláštnych praktikách firmy. Keďže bol spoločnosti zablokovaný firemný účet v jednej z bánk, vkladali sa podľa zamestnancov denné tržby na iné firemné účty. „Regionálni manažéri zbierali tržby a vkladali ich na určený účet,“ povedala Stieranková. Generálny riaditeľ Potravín Kačka Wieslaw Chlebuś zamestnancom odkázal, že bude komunikovať len so zástupkyňou odborov.

Pre médiá sa odmietol vyjadrovať. „Žiaľ, rokovanie so štatutármi spoločnosti nedopadlo podľa našich predstáv a neprinieslo ľuďom odpovede na ich otázky. Podpisali sme len rozhodnutie o organizačnej zmene, ktoré bude zaslané na Úrad práce a po 15 dňoch môže byť vydaný návrh na hromadné prepúšťanie. Dostali sme zoznam zamestnancov spoločnosti, ktorý je potrebný k ohláseniu hromadného prepúšťania. Tiež disponujeme zoznamom pracovníkov, ktorí sú zatiaľ z procesu prepúšťania vyňatí, keďže niektoré pozície musia ešte fungovať, aby sa všetky agendy uzatvorili," dodala Stieranková, ktorá už 13. augusta podala podnet na inšpektorát práce, no odpovede sa nedočkala.

Predavačky: Nevieme, z čoho budeme žiť

Erika (32), Tornaľa

Nikto nám nič nepovie, nedvíhajú telefóny. Vedeli sme, že sa niečo deje, no povedali nám, že menia len tovar. Sľubovali, že bude lepšie, no nie je to tak. Za august som dostala 217 eur z 550 eur. Som slobodná mamička, mám dve malé deti, netuším, čo teraz so mnou bude ďalej a z čoho budem s deťmi žiť.

Dominika (28), Banská Bystrica

Dostala som zálohu 255 eur a výplatu mám pritom do 700 eur. Chcem, nech nám dajú aspoň nejaké papiere do rúk, pretože sa teraz neviem ani inde zamestnať, keď som inde viazaná. Rodinu síce nemám, ale som sa osamostatnila od rodičov a s priateľom musíme platiť nájom a účty.

Katarína (36), Lučenec

Som slobodná mamička, mám 10-ročnú dcérku a pred dvoma rokmi som si zobrala hypotéku. Pracujem 16 rokov, 4 roky v Kačke, no, bohužiaľ, od augusta nemáme výplatu a mne nemá kto pomôcť. Robím celý život od ukončenia strednej školy. Za august som dostala len 200 eur a mala som 550 eur. Prišla mi len páska a nič viac. Neviem, ako mám zaplatiť hypotéku ani odložiť splátky, lebo nemám výpoveď. Do posledného dňa som poctivo robila, ako som vedela. Je mi to veľmi ľúto. Dcérka si pýtala 2 eurá na desiatu a ja som jej ich nevedela dať.

Keď nedostanú výplatu, môžu skončiť

Andrej Gmitter, bývalý generálny riaditeľ Národného inšpektorátu práce

Zamestnanec môže skončiť okamžite pracovný pomer, ak mu zamestnávateľ nevyplatil mzdu alebo jej časť do 15 dní po uplynutí splatnosti. Dátum, do ktorého musí byť výplata zamestnancovi vyplatená, býva uvedený v pracovnej zmluve. Ak je zamestnávateľ v konkurze, majú zamestnanci takejto firmy nárok na vyplatenie dávky z garančného fondu. O tieto peniaze sa žiada na príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne. Zamestnanec si uplatňuje nárok do 60 dní od vzniku platobnej neschopnosti zamestnávateľa alebo odo dňa skončenia pracovnoprávneho vzťahu.