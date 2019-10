Otrasená Veronika Strapková po rasistickom útoku na charitatívnej akcii: Smutné slová speváčky

Urážky najhrubšieho zrna! Speváčka Veronika Strapková (29) počas víkendu podporila charitatívnu akciu. Cestou na vystúpenie si však musela vypočuť ostré slová, ktoré ju zasiahli priamo do srdca. Vulgarizmy a urážky sa jej zosypali na hlavu od vodičky auta stojaceho za tým jej.

Veronika sa o zážitok plný agresivity a nenávisti s plačom podelila na sociálnej sieti.

Strapková, známa zo šou Hlas Česko Slovenska, počas minulého víkendu zažila niečo, čo prekročilo všetky medze. „Ideme zbierať pre charitatívnu organizáciu a začala na mňa trúbiť pani. Povedala som jej, že tadiaľ asi nebude môcť prejsť, lebo sa tu behá, a začala vykrikovať, že nejaká cigánska p**a jej nebude rozkazovať a nech idem do p**e,“ opísala s plačom a roztraseným hlasom vo videu svoj otrasný zážitok Veronika.

„Ja pritom ani nemám vedomosť o tom, že by som mala byť rómskeho pôvodu. Pani to však z pätnástich metrov takto vyhodnotila a to jej stačilo. Mňa v tomto trápi, že sa stále vnímajú ľudia s odlišným sfarbením alebo zdravotne hendikepovaní tak, akoby boli ,podľudia‘, akoby nemali rovnakú ľudskú hodnotu, lebo nespĺňajú kritériá, ktoré útočník očakáva,“ povedala Novému Času umelkyňa.

Tvár ani ešpézetku vozidla dotyčnej pritom nenatočila. „Nechcela som jej ublížiť. Bol to môj zámer aj na akcii, aj pri uverejnení videa - pomôcť a konať niečo prospešné,“ dodala.