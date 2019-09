Machinácie počas žrebu Slovnaft Cupu majú dohru: Slovan vyzýva na opakovanie!

Klub ŠK Slovan Bratislava žiada opätovné žrebovanie osemfinále Slovnaft Cup-u 2019/20. Vedeniu sa nepáčia machinácie ohľadom žrebovania.

Belasí by sa však ešte do osemfinále museli dostať cez Liptovskú Štiavnicu, Oravskú Porubu a Bardejov.

"Futbaloví priaznivci, ktorí žreb pozorne sledovali, si určite všimli výraznú nezrovnalosť. V osudí sa totiž dvakrát ocitol FK Senica, z toho raz správne ako možný postupujúci z dvojice OFK Malženice/FK Senica a raz nesprávne už ako postupujúci tím," uviedol Slovan na svojom webe. "Medzi tímami, ktoré majú istú účasť v osemfinále a pri žrebe boli brané ako „postupujúce,“ je aj FC DAC 1904 Dunajská Streda. Z tohto vyplýva, že DAC bol do osudia zaradený až po odhalení omylu s FK Senica, teda až v samom závere žrebovania. V tom čase už v osudí zostali len posledné loptičky," dodalo vedenie belasých.

Klub z Bratislavy jednoznačne chce opätovné žrebovanie. "ŠK Slovan považuje tento spôsob žrebovania, keď je jeden tím v osudí dvakrát a ďalší je doplnený až v samom závere, za neregulárny. V dôsledku tejto hrubej chyby riadiaceho orgánu súťaže budeme žiadať opätovné žrebovanie osemfinále Slovnaft Cup-u. Pre ŠK Slovan by bol zápas s Dunajskou Stredou skvelou výzvou a príležitosťou športovo odplatiť prehru zo septembrového vzájomného duelu. O zmenu žrebu nežiadame z dôvodu, že by sme sa chceli vyhnúť stretnutiu s tretím tímom priebežnej tabuľky. Sme však presvedčení, že povinnosť dodržiavať pravidlá, ktorú vyžaduje riadiaci orgán súťaže od klubov, by mali platiť aj naopak," dodali na klubovom webe predstavitelia Slovana.