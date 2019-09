Šebová na nože s Voštinárom: V Inkognite lietali iskry, situáciu rýchlo hasil Mišo Hudák

Indícia je dobrá vec, ale naši celebritní hádači nie sú vždy celkom spokojní. Možno aj preto sa skôr ako do hádania povolania dnešného hosťa pustili do vtipkovania. Ale nielen to! Občas to totiž medzi nimi aj iskrí... preto sa celú situáciu rýchlo snažil zahladiť Mišo Hudák a svojimi vtipmi prispel tentokrát aj Ondrej Kandráč. Ešte výdatnejšie ako na zopár vtipoch vo videu sa však zabavíte pri sledovaní relácie Inkognito v pondelok večer v televízii JOJ.