Na vagíne si našla hrboľček: Keď zistila, čo to v skutočnosti je, od strachu skamenela

Marisa Strupp (29) z amerického Milwaukee si našla na prirodzení malý hrbolček, ktorý považovala za vrastený chĺpok.

Aj obvodný lekár jej povedal, že sa nejedná o nič vážne, keďže koža okolo bola v poriadku. Aj tak sa rozhodla, že si nechá hrboľček chirurgicky odstrániť, ale keďže bola vo svojom zamestnaní projektovej manažérky stále zaneprázdnená, zákrok 5 mesiacov odkladala. Až v auguste 2018 šla na testy, ktoré odhalili, že má rakovinu vulvy.

,,Keď som zistila diagnózu, bola som zhrozená, vystrašená a paralyzová strachom,“ cituje The Sun Marisu, ktorá o chorobe predtým nepočula. ,,Myslela som, že je to len malý vrastený chĺpok a keďže mi lekári nepovedali nič, prečo by som sa mala obávať, dávala som si s odstránením načas.“ Mladá žena podstúpila trojhodinovú operáciu, počas nej nádor, ktorý sa už začal rozširovať, odstránili.

Marisa následne rok podstupovala imunoterapiu. Hoci trpela vedľajšími účinkami, nechce dopustiť, aby ju zákerná choroba zmenila. ,,Nie som obeť rakoviny, porážam ju. To neznamená, že nemám dni, kedy len sedím a plačem. Stále také dni mám. Ale myslím na to, že som silnejšia ako tá choroba,“ hovorí odhodlane. The Sun pripomína, že rakovina vulvy je veľmi zriedkavá a väčšinou ju dostanú ženy staršie ako 65 rokov.