Známa prostitútka prehovorila: Zaplatil si ju aj Karel Gott, tá noc jej navždy zmenila život!

V susednom Česku rezonuje očakávaná premiéra filmu Pražské orgie, vďaka čomu vychádzajú na povrch viaceré zaujímavosti z minulosti.

Film je inšpirovaný dianím v byte maliara Alfonsa Muchu, kde jeho syn Jiří usporiadaval v časoch normalizácie dekadentné večierky a striedalo sa tam množstvo známych osobností. Ako píše denník Aha!, hviezdou na večierkoch bola kedysi Venuše Samešová. Kráska s africkými génmi medzi domácimi ženami vynikala a v socialistickej Prahe ju poznal každý. Venuše však potom odišla do Berlína a ocitla sa v zložitej situácii, všetko opísala vo svojej knihe.

,,Do Nemecka som odišla za Ulim, otcom môjho syna Davida. Aby môj syn mohol byť so svojím otcom, s ktorým som prežila románik pri predchádzajúcej návšteve Berlína. Lenže sa ukázal ako zbabelec, otočil sa ku mne aj k synovi chrbtom, a ja som sa ocitla bez prostriedkov,“ povedala Venuše, ktorá si začala privyrábať ako prostitútka v nevestinci. Tam jedného dňa prišiel hľadať potešenie aj samotný Karel Gott. Okamžite to spôsobilo rozruch a každá dúfala, že si vyberie práve ju. Slávikova voľba padla na dlhonohú Venušu. Na jej úľavu si nespojil, že práve ona je múza z večierkov u Muchu.

,,No, mala som vtedy našťastie parochňu. Keď si ma, zrejme kvôli tomu, že som mala najdlhšie nohy, medzi ostatnými slečnami vybral a ležali sme v posteli, premýšľala som, či mu mám povedať, že som tá pražská Venuša, o ktorej možno počul. Ale bolo to s ním také pekné, že som radšej nepovedala nič. Pri pohľade na jeho skvelú telesnú kondíciu som si to rýchlo rozmyslela,“ spomína.

Zážitok s Gottom v nej niečo zmenil. ,,Jeho magické zjavenie, akoby padol priamo z neba, ma po všetkých otravných rodinných tragédiách priviedlo do skvelej nálady. Vlastne mi to stretnutie s ním dosť pomohlo! V tom bordeli som si totiž občas zúfala: ,Kam som to až klesla?!´Ale keď sa tam objavil aj Gott, zrazu som si vravela: ,Keď do takých miest chodí aj Karel, tak asi nie som až taká zlá.´ Prestala som mať pocit, že som obeť,“ napísala Venuše v knihe.

,,Vďaka nemu som potom získala chuť to nechať a začať zase žiť normálny život,“ odhalila, že aj noc s maestrom prispela k tomu, že s predávaním svojho tela skončila. Ako dodáva Aha!, Venuše teraz pracuje v Nemecku ako opatrovateľka.