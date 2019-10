Dievčatko išlo spať zdravé a veselé, v noci sa stalo niečo strašné: Trvalé následky

Štvorročné dievčatko išlo večer späť, keď sa ráno prebudilo, už nič nebolo také ako predtým.

Štvorročná Britka Isla Hughes vyzerala ako obyčajné zdravé dievčatko, ktoré má radosť zo života, všetko však zmenila jedna noc. Celý deň sa hrala u babičky na záhrade netušiac, že na druhý deň sa jej zmení život. Večer ju matka uložila do postele, keď ju prišla ráno zobudiť, nemohla uveriť vlastným očiam.

Dcérku našla s poklesnutými ústami, keď sa priblížila, zistila, že dievčatko má pravú polovicu tela ochrnutú. Okamžite vzala dieťa do nemocnice, informuje britský denník The Sun. Isla okrem toho nedokázala ani rozprávať. Lekári na mieste matke potvrdili, že dievčatko v noci prekonalo mŕtvicu. Najprv si mysleli, že to súvisí s osýpkami, ktoré malá pacientka nedávno prekonala, testy však ukázali, že medzi tým nie je žiaden súvis. Príčina mŕtvice tak naďalej ostáva neznáma.

Isla má aj po dvoch rokoch od incidentu následky. Dievčatko sa síce naučilo opäť chodiť, no nie je schopné používať pravú ruku a na pravej nohe nosí dlahu.