Muž fotil potajomky svoju frajerku: Keď jej po 5 mesiacoch ukázal fotky, nezmohla sa na slovo

Nevedel, ako má svoju milú požiadať o ruku. Colton Vaters zverejnil fotky, ktoré dokumentujú dlhú cestu k zásnubám.

Nič netušila! Colton fotil svoju priateľku Danielle Campbell celých päť mesiacov so zásnubným prsteňom, no ona si ničoho nevšimla.

Pred polrokom kúpil zásnubák, no nemal konkrétnu predstavu, ako svoju frajerku požiada o ruku. "Chcel som, aby to bolo vtipné, ale aj romantické. Ako však dosiahnete toto spojenie? Je to veľký krok, a preto som to chcel urobiť dobre," píše Colton na Facebooku, kde zverejnil mnoho fotografií, ktorými v podstate žiadal frajerku o ruku.

Mladík bral prsteň všade so sebou a stále fotil frajerku tak, aby boli spolu v zábere, no aby si prsteň ona nevšimla. Tiež šperk nechal na rôznych miestach v dome povalený a s napätím čakal, či ho zaregistruje.

"Všetko šlo podľa plánu a odporúčal by som to každému, kto sa chystá požiadať partnerku o ruku. Bol to skvelý spôsob, ako urobiť zásnuby zábavnými a zbaviť ich stresu," dodáva Colton, ktorý napokon skutočne pokľakol až na dohodnutom fotení.