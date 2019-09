Pred Ligou majstrov: Tottenham privíta Bayern Mníchov, Real Madrid chce odčiniť výkyv z Paríža

Utorňajší program futbalovej Ligy majstrov 2019/2020 ponúkne osem zápasov.

Podľa papierových predpokladov sa ako najzaujímavejšie javí stretnutie anglického minulosezónneho finalistu Tottenhamu Hotspur proti 5-násobnému európskemu klubovému šampiónovi - nemeckému Bayernu Mníchov.

"Spurs" pod vedením argentínskeho kouča Mauricia Pochettina sa budú snažiť pokaziť Mníchovčanom bilanciu na londýnskej pôde, kde Bayern v ostatných piatich dueloch zvíťazil až štyrikrát. Budú však musieť ubrániť poľského kanoniera Roberta Lewandowského, ktorý sa v sobotu zapísal do bundesligovej histórie, keď vôbec ako prvý hráč zaznamenal 10 gólov v úvodných šiestich kolách tejto súťaže.

"V Londýne chceme vyhrať," poznamenal na webe nemeckého klubu obranca Joshua Kimmich. Oba kluby sa v minulosti v pohárovej Európe stretli v štyroch stretnutiach. V 3. kole Pohára UEFA postúpil Tottenham na úkor Bayernu po prehre 0:1 vonku a domácom triumfe 2:0. "Kohúti" nakoniec v spomenutej edícii dokráčali až k zisku trofeje.

Ďalší anglický zástupca a úradujúci šampión Premier League Manchester City privíta na domácom trávniku chorvátske Dinamo Záhreb, ktoré pri vstupe do skupinovej časti deklasovalo taliansku Atalantu Bergamo (4:0). Tím z krajiny vicemajstrov sveta si napriek pozícii outsidera zápasu trúfa aj na mužstvo Josepa Guardiolu. Záhrebčania by radi pripomenuli slávne víťazstvo chorvátskej reprezentácie v Anglicku (3:2) z novembra 2007, po ktorom "Albión" neprenikol na ME 2008.

"Čaká nás Manchester City, ale musíme byť optimisti. Všetci vieme, že protivník patrí ku kandidátom na víťazstvo v LM, nie iba v našej skupine. Ideme do Anglicka, kde sa nevzdáme. Aj my máme svoju kvalitu," vyhlásil na klubovom webe slovinský obranca Dinama Petar Stojanovič.

V utorok bude v akcii aj najúspešnejší klub v dejinách kontinentálneho pohára číslo jeden - španielsky Real Madrid. "Biely balet" vykročil do tohtosezónnej pohárovej Európy hladkou prehrou na ihrisku francúzskeho Paríža St. Germain (0:3). Odvtedy sa však zlepšil, hlavne v defenzívnej činnosti. Zvládol tri náročné stretnutia La Ligy v Seville (1:0), doma proti Osasune Pamplona (2:0) aj madridské derby na trávniku Atlética (0:0), po ktorých sa vyhrieva na líderskom poste. Real si chce proti belgickému FC Bruggy pripísať do tabuľky A-skupiny premiérové body a preťať minisériu dvoch prehier na kontinentálnej pohárovej scéne.

"Opäť je pred nami zápas LM. Je to výnimočná súťaž. Predtým sme predviedli výkyv, ale doma pred vlastnými fanúšikmi chceme zvíťaziť," povedal zadák Realu Nacho Fernández pre oficiálnu stránku madridského klubu.

Taliansky majster Juventus Turín v úvodnom zápase D-skupiny v Madride proti Atléticu neudržal dvojgólový náskok. Po remíze 2:2 si "stará dáma" túži vylepšiť renomé v domácom stretnutí s nemeckým Bayerom Leverkusen. Ani "farmaceuti" nezažili vydarený štart do hlavnej časti LM, keďže doma podľahli ruskému mužstvu Lokomotiv Moskva (1:2). "Po zápase v Madride nás mrzelo, že sa to skončilo nerozhodne. Do duelu s Bayerom však ideme s vedomím a túžbou dosiahnuť pozitívny výsledok," cituje web Juventusu slová kolumbijského legionára Juana Cuadrada.

Program utorňajších stretnutí Ligy majstrov:

A-skupina: Real Madrid (Šp.) - FC Bruggy (Belg.) /18.55/, Galatasaray Istanbul (Tur.) - Paríž St. Germain (Fr.) /21.00/

B-skupina: Crvena zvezda Belehrad (Srb.) - Olympiakos Pireus (Gréc.) /21.00/, Tottenham Hotspur (Angl.) - Bayern Mníchov (Nem.) /21.00/

C-skupina: Atalanta Bergamo (Tal.) - Šachtar Doneck (Ukr.) /Miláno, 18.55/, Manchester City (Angl.) - Dinamo Záhreb (Chor.) /21.00/

D-skupina: Juventus Turín (Tal.) - Bayer Leverkusen (Nem.) /21.00/, Lokomotiv Moskva (Rus.) - Atlético Madrid (Šp.) /21.00/