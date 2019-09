Nová parkovacia politika v bratislavskej Petržalke: Vodiči, pozor! Mestská časť spustí elektronickú registráciu

Obyvatelia bratislavskej mestskej časti Petržalka sa môžu od utorka 1. októbra elektronicky registrovať do pilotného parkovacieho systému v tejto mestskej časti.

Umožní im to registračný formulár, ktorého náležitosti uvádza mestská časť na svojej webovej stránke. Nový parkovací systém začne platiť od 1. novembra a pri parkovaní bude uprednostňovať obyvateľov s trvalým pobytom v Petržalke. Po registrácii bude môcť Petržalčan v prvej fáze prednostne parkovať na všetkých parkoviskách v mestskej časti, a to 24 hodín denne a 7 dní v týždni.

Mestská časť umožní od 15. októbra každému záujemcovi - nepetržalčanovi - prihlásiť sa na tzv. administratívny trvalý pobyt, čo znamená, že môže ostať bývať tam, kde býva aj teraz a trvalý pobyt bude mať na adrese určenej mestskou časťou. Záujemca si však bude musieť presmerovať poštu na adresu, kde býva reálne. Administratívny trvalý pobyt si záujemca vybaví na miestnom úrade. Ak v Petržalke bude chcieť parkovať niekto bez registrácie, bude musieť zaplatiť v hodinách medzi 18:00 a 8:00 za každú začatú hodinu jedno euro. Najskôr sa to bude týkať len parkovísk, neskôr aj všetkých pozdĺžnych a kolmých parkovacích miest v Petržalke.

Peniaze získané výberom parkovného chce mestská časť použiť na výdavky spojené s ďalším rozvojom parkovania v Petržalke. Každé euro za parkovanie v mestskej časti poputuje do Parkovacieho účtu. Po rozbehnutí pilotného parkovacieho systému nebude Petržalka rozdelená do zón, bude to jedna veľká zóna, pričom zaregistrovaný užívateľ bude môcť v rámci celej mestskej časti parkovať, kde chce. Pokiaľ ide o návštevy, tie budú môcť v prvej fáze parkovať bezplatne v čase od 8:00 do 18:00, neskôr mestská časť ráta s možnosťou vyčlenenia parkovacieho miesta každému Petržalčanovi na niekoľko hodín mesačne pre návštevy.

Na kontrolu, či auto stojí na parkovacom mieste legálne, alebo nelegálne, bude slúžiť aplikácia. Problémom môžu byť aj firemné autá, keďže firmu mestská časť nepovažuje za rezidenta. Ak však firma umožní svojmu zamestnancovi používať motorové vozidlo aj na súkromné účely, a ten zamestnanec má trvalý pobyt v Petržalke, bude môcť aj firemné auto parkovať bez obmedzení.